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MHP: Hayvanları telef olan ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla kampanya başlatılmıştır

02 Ağustos 2021 17:25

MHP, orman yangınlarında hayvanları ölen köylülere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapacak. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada,  şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla; hayvanları yangında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il ilçe teşkilatları ve belediyelerinden hayvanları telef olan ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla kampanya başlatılmıştır" 

 

mhporman yangını
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