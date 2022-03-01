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MHP grup toplantısı ertelendi

01 Mart 2022 09:58

MHP'nin her hafta salı günü 10.45'te yapılan grup toplantısı perşembe gününe ertelendi. 

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya yazısında, "TBMM'nin salı gündemi dün mail adreslerimize düşünce MHP Grubu'nun olmadığını fark ettim; nedenini sordum.  'Rusya'nın Ukrayna işgali oldukça hızlı ve bir o kadar da karmaşık gelişiyor. O nedenle Genel Başkanımız Sayın Bahçeli gelişmeleri daha net görmek için perşembe günü yapılmasının daha faydalı olacağını belirtti...' Durum bundan ibaret, bir pandemi veya başta neden yok..." ifadesini kullandı. 

BahçeliMHPgrup toplantısıertelendi
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