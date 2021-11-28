MHP Grup Başkanvekili Bülbül: Dünyadaki sıkıntıları görmezden gelerek eleştiri yapmak insafsızlıktır

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, “Dünyada meydana gelen sıkıntıları, daralmayı, enflasyonu ve her alanda yaşanan sıkıntıyı görmezden gelip, bunlar sanki yokmuş gibi hareket ederek bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak en hafif tabir ile insafsızlıktır” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' temalı il ziyaretleri kapsamında MHP Milletvekilleri ve MYK üyeleri Sakarya’da STK, muhtarlar ve basın ile bir araya geldi.

TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül konuşmasına şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye kolay bir sürecin içerisinde değil, kalkıp bir elimiz yağda, diğer elimiz balda gibi bir anlayışında değiliz. Ekonomik anlamda yaşadığımız problemler var, sosyal alanda sıkıntılar var. Bunların olmadığı iddiasında değiliz. Hayat pahalılığı ve fiyat istikrarının temin edilmesi noktasında bir takım sıkıntılar ile karşı karşıyayız. Türkiye şu anda bunlarla mücadele içerisinde, hükümet şu an bunlarla mücadele içerisinde.

Türkiye’nin kronik ekonomik kırılganlıklarını hepimiz biliyoruz. Ama şu an dünyayı 2 yıldan beri kasıp kavuran ve dünyada en güçlüyüm diyen, ekonomi ve kamu maliyesi en dirençli olduğunu iddia eden, her yıl cari fazla veren ülkelerin bugün geldiği durumları görmezden gelerek, dünyada meydana gelen sıkıntıları, daralmayı, enflasyonu, tedarik zincirlerinde yaşanan bunalımı, akaryakıt, lojistik ve her alanda yaşanan sıkıntıyı görmezden gelerek, bunlar sanki yokmuş gibi hareket ederek bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak en hafif tabir ile insafsızlıktır.

Türkiye’nin başından geçen badireleri namusluca, insaflıca ortaya koyup arkasından ekonomide atılan adımlarda 'Şunlar eksik, burada yanlış yapıyorsunuz' dediğiniz zaman vatandaş nezdinde itibarınız olur, siyasette de itibarınız olur.

Hain terör örgütü dış odaklar tarafından desteklendiği gibi Türkiye’de siyasi anlamda bir takım yapılarca bizzat desteklenmekte, onun siyasi uzantısı olarak faaliyet gösteren yapılar, partiler HDP bugün Türkiye’de ekonomiyi en fazla eleştiren, sofrada vatandaş aç söylemi ile ülkede büyük bir kötümserlik havası yaymaya çalışan bir siyasi parti.

Sormamız gerekmiyor mu, siz Türkiye’de ekonomiden bahsediyorsunuz ama Türkiye’ye belki ekonomik olarak tarih boyunca en fazla yükü yükleyen, bu terörün kaynağını kalkıp meşru görerek onları şımartıp, besleyip ve cesaretlendirerek acaba Türkiye’ye sadece güvenlik ve milli güvenlik açısından değil, ekonomi açısından da nasıl bir yük yüklüyorsunuz bunu konuşan oldu mu?

Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz

2023 yılında gerçekleşecek olan seçimlerin öneminden bahseden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da şu ifadeleri kullandı:

“Bu 2023 meselesi öyle sadece parti meselesinden çıkmış, iş gerçekten Devlet (Bahçeli) Bey'in söylediği gibi beka meselesine geldi. Onun için bu 2023 seçiminde bir şeye karar vereceksiniz, takım tutar gibi parti tutmayacaksınız, benim size tavsiyem bu olaylara bakın ne oluyor. Bu seçim Türkiye’nin beka seçimi 100. yılda. Bir oy o kadar önemli ki, herkesin oyu bir oy. Ama verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz. İşler iyi çıkarsa çok iyi ama işler sıkıntıya düşerse o verilen oyla o zaman hem bu dünya hem öbür dünyada vebal altında kalırız.” (İHA)