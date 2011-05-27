MHP, Gökçek’in de aralarında bulunduğu 13 kişi için ihbarda bulundu

T24 - Avukat Mete Han Özkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı gazetecilerin de aralarında olduğu 13 kişinin, MHP'li eski yöneticilere ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgilerine başvurulması için soruşturma savcılığına ihbarda bulundu.



MHP'li eski yöneticiler Bülent Didinmez ve İhsan Barutçu'nun avukatı Mete Han Özkan, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen ile görüşerek, ihbar dilekçesini sundu.



Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özkan, seçim sürecinde MHP'ye, üst düzey yöneticilerine ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik kaset şantajının faillerinin halen bulunamadığını ifade ederek, bazı gazeteci ve siyasiler hakkında savcılığa ihbarda bulunduklarını söyledi.



Bu kişilerin, kasetlerin varlığından bahsederek, Bahçeli'yi istifa ile tehdit ettiklerini öne süren avukat Özkan, şöyle devam etti:



''Kaset komplosunu işleyen suç örgütünün amaçları doğrultusunda, aynı paralelde ortak hareket ediyormuşcasına, son günlerdeki yayın, yorum ve köşe yazılarında Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi istifa ile tehdit etmeleri, yeni genel başkanlar bulmaları, bu şebekenin şantaj mektubundan farklı değildir. İsimleri zikredilen bu kişilerin AKP hükümetine yakınlıkları ve AKP hükümetinin sözcülüğünü yapmaları, bizleri bu suç örgütünün hangi kaynaklardan beslendiğine dair düşünceye sevk etmiştir.''



''Savcılığın bile elinde olmayan söz konusu bilgilerin adı geçen bu kişiler tarafından kamuoyuna taşınmasının ve bu kişilerin AK Parti hükümetine yakınlıklarının, AK Parti hükümetine yönelik şüpheleri güçlendirdiğini'' ileri süren Özkan, ''Dolayısıyla bu kişilerin şantaj suçunu işlemelerinin önüne geçilmesi ve bilgilerine başvurulması için savcılığa ihbarda bulunduk'' dedi.



Avukat Özkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gazeteciler Hüseyin Gülerce, Ergun Babahan, Hasan Karakaya, Abdurrahim Karakoç, Abdulkadir Selvi, Mümtazer Türköne, Rasim Ozan Kütahyalı, Serdar Arseven ve Abdurrahman Dilipak ile Samanyolu Televizyonunda yayınlanan ''Kollama'' adlı dizinin sorumluları Beyaz TV sahibi Osman Gökçek ve eski milletvekili Tevfik Diker'i ihbar ettiğini kaydetti.







