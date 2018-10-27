"MHP gerekçe üretiyor; Meclis İç Tüzüğü için HDP ile yan yana gelmişti"

TBMM Genel Kurulu’nda, İyi Parti’nin ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ (EYT) önergesinde birinci oylamanın aksine çekimser kalarak araştırma komisyonu kurulması yolunu kapatan MHP’nin Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın sosyal medya hesabından, ‘Şer ittifakı ile ve özellikle PKK'nın siyasi uzantısıyla hiç bir yerde bir araya gelmemiz mümkün değildir’ diye öne sürdüğü gerekçe siyasi partiler açısından Meclis pratiğinde geçerli bir şey gibi görünmüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda 9 Ekim 2018 günü kabul edilerek yasalaşan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın İç Tüzük Değişiklik Teklifi’nde MHP, 5 siyasi partiden biri olarak ortak hareket etmişti. Teklifin Anayasa Komisyonu görüşmelerinde AKP, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti adına ortak önergelere imzalar verildi. TBMM’nin 27. Yasama döneminin en başında yapılan bu düzenleme 5 siyasi partinin ortak mutabakatıyla çıkarıldığı için komisyon raporunda muhalefet şerhi bulunmamasıyla bir ilke de imza atılmıştı.

HDP Grup Başkanvekili, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, MHP’den EYT için öne sürülen gerekçeyle ilgili T24’e, “Biz onların verdiği önergelerden olumlu bulduklarımızı destekliyoruz. Sonuçta biz içeriğine bakarız, kim veriyor, o niye veriyor o başka bir şey. Bir gerekçe üretme işidir yoksa birçok farklı şeylerde ortak hareket ediyorsunuz, mecburen ediyorsunuz “ dedi. Bilgen, “Parlamentodasınız ve ülke durumları söz konusu” diye değerlendirme yaptı.

Meclis’te önceki gün basın toplantısı düzenleyen HDP’nin Parti Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, “Bahçeli iyidir’ desek indirecek misiniz” derken şu görüşleri dile getirdi.

“EYT ile ilgili MHP bir kez daha AKP’yi kurtardı. Emir komuta zinciri içinde mağdurların haklarını almasının önünü almış oldu. Kamuoyunda ve milliyetçi seçmende de büyük bir tepki aldı. MHP bunu nasıl bastıracak, bunu örtmek için yeni bir icat buldular. “HDP ile yan yana durmamak için biz oy vermedik” dediler. Siyaseti tam bir komediye dönüştürdünüz. Biz yarın “Bahçeli çok iyi bir liderdir” dersek, onu MHP’nin başından indirecek misiniz. Biz EYT’liler ile dayanışmayı sürdüreceğiz. Siz onları malzeme ederek AKP ile yerel yönetimler pazarlığı yürütüyorsunuz. Bu tepkilerin sonuçları görülecektir. Savaş koalisyonu kuranlar, Türkiye’yi savaşa sürükleyenler, siyaseti kutuplaşma, gerginlik, çatışma üzerine kuranlar, barışı ve demokratik siyaseti savunan HDP’ye dil uzatamazlar”.

MHP, EYT teklifi için sayısal destek aramak zorunda

Meclis’te, Genel Kurul, komisyon, gurup önerileri gibi yasama faaliyetlerinde diğer siyasi partilerden kendini tümüyle soyutlaması mümkün görünmüyor. Meclis aritmetiği her siyasi partinin çıkarmak istediği bir düzenleme konusunda uzlaşmayı işaret ediyor. TBMM’de 50 sandalyesi olan MHP’nin bir teklifinin yasalaşmasını sağlamak için sayısal desteklere ihtiyacı bulunuyor.

İç tüzük değişiklik teklifinde ‘ uzlaşma’ takvimi şöyle yürümüştü

Meclis Başkanı Yıldırım sunduğu iç tüzük değişiklik teklifinin 5 siyasi partinin mutabakatıyla çıkması için uzlaşma yolunu aramış ve takvim şöyle işlemişti:

7 Eylül 2018: Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanvekilleri ve mecliste grubun bulanan 5 siyasi partinin grup başkanları ile İçtüzük değişikliğine dair bir araya geldi.

1 Ekim 2018: Binali Yıldırımın imzası ile İçtüzük değişiklik teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

4 Ekim 2018: Anayasa Komisyonu teklifi görüşmek üzere toplandı.

4 Ekim 2018: Anayasa Komisyonu teklifi oy çokluğu ile kabul etti.

8 Ekim 2019: Anayasa Komisyonu raporu yayınlandı.

9 Ekim 2019: Teklif Genel Kurulda kabul edildi ve Meclis Kararı oldu.

Anayasa Komisyonu’nda kabul edildiği 4 Ekim 2018 tarihinde komisyon başkanı AKP’li Bekir Bozdağ şunları söylemişti.

“27’nci Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılı’nın ilk teklifi diyelim. İç Tüzük teklifi Anayasa Komisyonunda görüşüldü ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin uygulamaya geçmesinin İç Tüzük’e yansıması sağlandı ama bu büyük bir uzlaşmayla temin edildi. İlk defa, muhalefet şerhi yazılmadan bir teklif bu dönemde kabul ediyoruz. Onun için ben bütün parti temsilcilerine, Komisyon üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum ve bu çalışma inşallah diğerlerine de örnek olur. Uzlaşma güzel şey, güzel bir örnek ortaya koyduk. Diğer komisyonlarda bundan sonraki çalışmalarda da böyle bir uzlaşmanın olmasını biz de temenni ediyoruz.”

MHP’li Büyükataman’ın EYT ret gerekçesi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AKP ile birlikte reddilen EYT oylamasının ardından sosyal medya hesabında şöyle demişti: “Biz ne demişiz; “Emeklilikte Yaşa Takılanlar şehit kanına, gazi hakkına takılmasın. Şer ittifakı ile ve özellikle PKK'nın siyasi uzantısıyla hiç bir yerde bir araya gelmemiz mümkün değildir. Yarın meseleniz hallolur. Mesele vatan haini ile el ele olmamaktır. MHP'nin sözü sözdür.