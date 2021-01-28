MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcısı’na düzenlenen saldırıdan memnun olduğu hissi uyandırıyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıdan sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yaptığı ziyareti hedef aldı. “Davutoğlu’nun saldırıdan memnuniyet hissi uyandırdığını” söyleyen Büyükataman, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın gerçekleştirdiği Sözde geçmiş olsun ziyareti; tam da kurgulandığı üzere Sayın Genel Başkanımıza ve partimize iftira atma, kin kusma seansına dönüşmüştür” dedi.

“Saldırılara muhatap olanlar, henüz ifadeleri dahi alınmadan 'Saldırının emrini Devlet Bahçeli verdi' iftirasıyla feveran ederek kirli oyunlarını, gizli tuzaklarını, kötü niyetlerini ortaya koymuşlardır” diyen Büyükataman, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de hedef aldı.

"İP’in ucundaki hanımefendi, hamisi Kılıçdaroğlu’nun ve görevdeşi Serok Ahmet’in kaldığı yerden devam etmiştir"

Akşener’in Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki, "Üç kuruş menfaat uğruna, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar uğruna, kardeşini yüzüstü bırakan vicdansız bir iktidarla karşı karşıya olduklarını" ifadeleri ile "Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namıdiğer kısmen iktidar Sayın Cinping Perinçek, 'Müslümanım' diye diye gezen Sayın Erdoğan'ı da 'Türk milliyetçisiyim' diye diye gezen Sayın Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış. Çin'in, Türkistan'da Uygurlu kardeşlerimize uyguladığı zulme Avrupa'dan, Amerika'dan ses geliyor ama Ankara'dan hala çıt çıkmıyor” açıklamasına değinen Büyükataman, şunları kaydetti:

“Aynı şekilde İP’in ucundaki hanımefendi, ‘Sırf Devlet Bahçeli’ye inat kendini zorla davet ettirdiğini’ itiraf ettiği TV kanalında hamisi Kılıçdaroğlu’nun ve görevdeşi Serok Ahmet’in kaldığı yerden devam etmiştir.”

MHP’li Büyükataman’ın açıklaması şöyle sürdü:

“Devlet Bahçeli’ye inat, terör örgütlerinin uzantılarıyla, kirli odaklarla paslaşanların; bu ucube tavırlarına şaşırıyor değiliz. Herkes meşrebinin gereğini yapmaya devam edecektir.

Zihni Başbakan olduğu dönemde kilitlenip kalmış olan ve görevden alınmasını psikolojik olarak kaldıramadığı davranışlarına, sözlerine, gözlerine yansıyan Davutoğlu’nun siyasetini MHP düşmanlığı üzerine kurgulaması da tabiidir.

Kaşgarlı Mahmud, Türklük biliminin başucu eseri olan ansiklopedik sözlüğünü bugün kaleme almış olsa idi, “Kedi yavrusu miyavlayarak doğar” atasözünün karşısına örnek cümle olarak muhakkak ki Serok Ahmet’i ve yedek akçe Babacan’ı koyardı.

Tabelaları farklı olsa da zihniyetleri aynı olan bu particikler; FETÖ ve Kandil’in oyuncağı olarak girdikleri siyaset sahnesinde akıl babalarının partimizle ve Sayın Genel Başkanımızla verdikleri kavgaları, aynı söylemlerle/iftiralarla devam ettirmektedir.

Bu süre zarfında particiklerin sözcülerinin, sözde gazetecilerin söyledikleri ve yazdıklarını ibretle takip ettik. Her ne kadar siyasetçi yahut gazeteci olduklarını iddia etseler de siyaset ve gazetecilik ahlakıyla arasında mesafe bulunanların göbekten bağlı oldukları çevrelere bir menfaat devşirme ihtimali gördüklerinde ne kadar alçalabileceklerinin şuuruyla izledik.”