MHP Genel Sekreteri, Bahçeli’nin idam cezası teklifi hatırlattı: Gerçekleri “Zaman”la anlamaya kalkanların partimizi kadına şiddetle yan yana gösterme çabaları beyhudedir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2 Eylül 2020 tarihli basın açıklamasında "Çocukların Cinsel İstismarı", "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" ve "Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasanın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Çalışmak" suçlarına idam cezası getirilmesi teklifini hatırlattı.

Büyükataman, “Bu teklife ilk karşı çıkanın Kılıçdaroğlu’nun CHP’si olduğunu hatırladığımızda kadına yönelik şiddete ve terör odaklarına kimlerin sahip çıktığını da görmüş oluruz. Gerçekleri “Zaman”la anlamaya kalkanların partimizi kadına şiddetle yan yana gösterme çabaları beyhudedir” dedi.

“Kacsaatolduson” isimli Twitter hesabını hedef alan Büyükataman, şunları kaydetti:

FETÖ’nün tescilli iftira merkezi olan @kacsaatolduson isimli Twitter hesabı, uzunca bir süredir Partimize ve Sayın Genel Başkanımıza yönelik çirkin saldırılar düzenlemekte; bu çirkinlikler, bir dost dayanışması ile Kılıçdaroğlu’nun yönlendirme hesaplarından paylaşılmaktadır. Bu iftira merkezinin bolca övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu’nun ismini vermediği dostları böylece birer birer deşifre olmaktadır.

PKK propagandasından vekilliği düşürülen Gergerlioğlu’na birlikte sahip çıkan dostların Kandil ve Pensilvanya'ya "uzaktan eğilim"i tartışmasızdır.

Diğer yandan bu saldırıların İP’in ucundaki hanımefendinin 10 Mart 2021 tarihli insanlık onurunu ayaklar altına alan, çirkin ve talihsiz ifadeleriyle örtüşmesi; partimize yönelik çok aktörlü, ahlaksız bir operasyonun yürütülmekte olduğunu göstermektedir. Allah, ıslah etsin.

Türk Milliyetçileri “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” felsefesine iman etmiş, Türk milletini kadını ve erkeğiyle yüce Allah’ın mukaddes emaneti bilmiş, kadına şiddet konusunda ama’sız ve fakat’sız en sert tedbirlerin alınması hususunda üzerine düşeni yapacağını ifade etmiştir.

Sayın Genel Başkanımız 2 Eylül 2020 tarihli basın açıklamasında "Çocukların Cinsel İstismarı", "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" ve "Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasanın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Çalışmak" suçlarına idam cezası getirilmesini teklif etmiştir. Bu teklife ilk karşı çıkanın Kılıçdaroğlu’nun CHP’si olduğunu hatırladığımızda kadına yönelik şiddete ve terör odaklarına kimlerin sahip çıktığını da görmüş oluruz.

Gerçekleri “Zaman”la anlamaya kalkanların partimizi kadına şiddetle yan yana gösterme çabaları beyhudedir. Milliyetçi Hareket Partisi; kadına, çocuğa, millete, devlete ve dahi kutsallarımıza kalkan eli kıracak, uzanan dili koparacak, yönelen kötü niyetleri kaynağında boğacak güce ve kararlığa sahiptir. Aksini iftira edenlerin derdi, işin dönüp kendilerine uzanacak olmasıdır.