MHP Genel Merkezi'ne saldırı



Ankara’da otomobiliyle MHP Genel Merkezi’ne girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, içeri girdikten bir dakika sonra bir kişi otomobille Genel Merkez binasına girmeye kalktı. Araçta ve binada bomba araması yapıldı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli 'nin girişinden hemen sonra, 06 KA 0424 plakalı mavi renk UNO markalı araçla gelen bir kişi, arabasıyla MHP Genel Merkezi’ne girmeye çalıştı, güvenlik güçleri müdahale etti. Olay sırasında araç binanın giriş kapısının önündeki Kültigin ve Bilge Kağan heykellerini çevreleyen zincirleri de aşarak heykellere çarparak durdu, saldırgan yakalandı.

Polis, Genel Merkez'de ve araçta bomba araması yaparken, Bahçeli bugün Konya 'da düzenleyeceği miting programını değiştirmedi.

Plaka sahte çıktı

Saldırganın aracının plakası sahte çıkarken Araçta bombaya rastlanmadı. Polis, Genel Merkez'de ve araçta bomba araması yaptığı sırada, Bahçeli bugün Konya'da düzenleyeceği miting programını değiştirmedi ve bu şehre hareket etti.

Çekim yapan bir kadın ifade için karakolda

MHP yetkilileri, partinin güvenlik kameralarından olay anını izlediler. Bu sırada Genel Merkez binasının yanındaki bir binanın terasında bir kadının telefonla çekim yaptığı görüldü. MHP yönetimi bu durumu emniyet yetkililerine iletti. Polis, kadının elindeki görüntülere el koydu. Kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'Sanki bir bomba gibi'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Birisi arabayla saldırdı. Arabayla kapıdan içeri girecekti. Sanki bir bomba gibi. Güvenlik güçlerimiz engelledi. Apar topar polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı” dedi. ''Genel Başkanımız ve yöneticiler de miting öncesi buradaydı'' diyen Yalçın, Bahçeli'nin saldırı girişimi karşısında ne yaptığı sorulunca şunları söyledi: ''Saldırı girişiminin mitingin olduğu gün olması çok ilginç. Genel Başkan Bahçeli hiç yorum yapmadı. Sadece saldırı ile ilgili bilgi aldı.''

Polis: Terör saldırısı değil

Emniyet yetkilileri, ilk bulguların olayın bir terör saldırısı olmadığını ortaya koyduğunu ve kapsamlı soruşturma yapıldığını bildirdiler.

Bahçeli: Partiye saldırı için gönerilmiş bir zavallı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkez binasına bir kişinin otomobille saldırı düzenlemesiyle ilgili, "O bir meczup. Partiye saldırı yapmak için gönderilmiş bir zavallı" dedi.

Bahçeli, araçta bomba bulunup bulunmadığı sorusuna ise "Şimdilik böyle bir şey yok" cevabını verdi.

MHP'li vekillerden saldırıya tepki

MHP'li Türkan: Saldırnın ardındaki gerçek suçlu ortya çıkarıılmalı



MHP'li Lütfü Türkkan, Twitter'dan MHP Genel Merkez Binası'na saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkkan şunları söyledi:

''MHP Genel Merkezi önündeki güvenlik önlemleri, AKP Çemişgezek İlçe binası önündeki güvenlik önlemlerinden bile geride olunca...

Genel Merkezimiz'e yapılan saldırı ile Genel Başkanımız'ın binaya girişi arasındaki zaman farkı, sadece 1 dakika.

Saldırı ardındaki kişi kurum örgüt her ne ise, İçişleri Bakanı'nın bir an önce çıkarması gerek.

Bu saldırı ardındaki gerçek suçluyu çıkarmayıp hasır altı ederse İçişleri Bakanı, Meclis'te kendini zor günler bekleyecek.''