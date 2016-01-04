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MHP Genel Merkezi'nden 'Beyaz Çorap Hareketi' açıklaması: Destekliyoruz

Hareket, 8 bin destekçiye ulaştı

04 Ocak 2016 11:17

MHP’de değişim isteyen bir grup gencin Facebook üzerinden kurduğu 'Beyaz Çorap Hareketi' 15 günde 8 bin destekçi bulurken, MHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada  “İyi oluyor. Böylece kim muhalif anlayabiliyoruz. Biz bu hareketi destekliyoruz” denildi.

Habertürk’ten Saliha Çoban’ın haberine göre MHP’de muhaliflerin sosyal paylaşım sitelerinde başlattığı “beyaz çorap hareketi”, parti içindeki muhaliflerin MHP’de değişim isteyen mesajlarıyla yayılıyor.

MHP Genel Merkezi ise bu hareketten endişeli değil. Aksine genel merkez yöneticileri, espriyle başlayan bu harekete espriyle karşılık verirken, “İyi oluyor. Böylece kim muhalif anlayabiliyoruz. Biz bu hareketi destekliyoruz” değerlendirmesi yapıyor.

“İnadına beyaz çorap”

“Beyaz çorap hareketi”, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yönetime geldikten sonra partide yasakladığı tutum ve davranışları simgeliyor. Sosyal paylaşım sitelerinde örgütlenen gençler arasında başlayan hareket, “beyaz çoraplı” fotoğrafların paylaşılmasıyla yayılıyor. Genel merkez tarafından bir yaptırımla karşılaşmamak için yüzlerini değil, beyaz çoraplı ayaklarının fotoğrafını paylaşanlar, MHP’de değişim çağrısında bulunuyorlar.

Bahçeli’nin Genel Başkan olduktan sonra beyaz çorabı yasaklamasını bir simge olarak kullanan muhalifler, Bahçeli’nin yönetim anlayışına karşı da beyaz çorap direnişi ile bayrak açıyor. Bahçeli göreve geldikten sonra beyaz çorap ile birlikte ayakkabının topuğuna basılmasını da yasaklamıştı.

 

Ulumak da yasak

Bahçeli, Genel Başkan olduktan sonra özellikle ülkücü gençlerin yaşantısına ilişkin de kurallar getirmişti. Beyaz çorap ve ayakkabının topuğuna basılmasının yanı sıra kurt gibi ‘ulumak’ da yasaklanmıştı. Kurt işaretini yapmaya devam eden ülkücü gençlik, coşkulu anlarda yaptıkları ‘uluma’ları Bahçeli’nin sonrasında bıraktılar. Zaman zaman karşılama ve uğurlamalarda Bahçeli’ye eşlik eden ülkücü gençler arasında coşkuya kapılıp uluyanlar olduğunda Bahçeli “Ocak dışı” bırakıyor.

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