MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 'Kuzey Kore lideri' benzetmesi

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı, eski MHP'li Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili olarak, ''Bahçeli, Kuzey Kore lideri gibi. Muhalefet tahammülü sıfır. Etrafındakiler o gülünce gülüyor ağlayınca ağlıyor. Çok merak ediyorum zıplayınca zıplarlar mı? Erdoğan herkese kapısını açık tutuyor. Kimseyi de ihraç etmiyor. Kendi liderliği ile ilgili bir sorunu yok. AK Parti de 3 Başbakanı 10 yıla sığdırmayı başarmıştır. Siyasi parti canlı olmak zorundadır. Ama Bahçeli derdi millet ve memleket değil kendi diktatörlüğünü yaşatmanın hesabını yapıyor'' ifadelerini kullandı

Devlet Bahçeli'nin, 2009 yılında genel başkanlığına adaylığını açıkladığı için kendisini partiden ihraç ettiğini iddia eden Yılmaz, ''Sonra Mansur Yavaş, sonra da Sinan Oğan'ı daha önce de Muhsin Yazıcıoğlu'na aynı şeyler yapıldı. Neden? Çünkü biz Türk İslam Davasının iktidarını istedik. Ama Bahçeli'nin böyle bir derdi olmadığı için tek hedefi tek adamlığının devamı yönünde sergilediği diktatörlüğü olmuştur'' dedi.