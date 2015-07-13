MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 'püskevit' protestosu

Deniz Feneri davasının zamanaşımına uğramaması yönünde yaptığı protestolarla bilinen 68 yaşındaki Ferhat Gedikli, 7 Haziran'da oy verdiği MHP’nin seçim sonrasındaki tutumunu eleştirerek, MHP Genel Merkezi’ne bir kutu bisküvi yolladı.

“17-25 Aralık” ifadelerinin ve Deniz Feneri Derneği’nin logosunun bulunduğu bir kıyafet giyen ve boynuna da bir terazi asan Gedikli, Antalya’nın Alanya İlçesi’nde bulunan PTT binasına geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim öncesi vaatlerini hatırlatan Ferhat Gedikli, MHP’nin 7 Haziran sonrasında AKP ile işbirliği içine girdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Seçim öncesi verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Ankara’da AKP’ye koltuk değneği oluyorsunuz. Artık yeter, sözünüzü tutun. Ben de sizi protesto etmek için bu halka dağıttığınız bisküviyi sayın Bahçeli, genel merkezinize gönderiyorum. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız halk sizi barajın altının da altına gömecek."