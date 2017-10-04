MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da (3)

MHP LİDERİ BAHÇELİ\'YE TÜRKMEN KILICI HEDİYE EDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yatırımlarından Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi\'nin açılışına gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılış sonrası partisinin il başkanlığını ziyaret etti. MHP Manisa İl Teşkilatı Binası önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karanfiller ve Türk bayraklarıyla karşılanan Bahçeli, \"Kerkük Türk\'tür, Türk kalacak\" sloganları eşliğinde il binasına çıktı. Bahçeli\'ye ziyaretinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile MHP\'li belediye başkanları eşlik etti. Ziyaretin sonunda Bahçeli\'ye üzerinde \'Türkmen Beyi\' yazan bir kılıç hediye edildi. Kılıcı yakından inceleyen Bahçeli, il yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, il yönetimiyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU - Yasin TİNBEK / MANİSA, (DHA)

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