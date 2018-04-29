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BBC Türkçe

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kuzey Irak'taki referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuyla ilgili olarak, "Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuyla ilgili olarak, "Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır" dedi.

MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bahçeli, "Barzani'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erbil, Duhok, ve Süleymaniye vilayetlerinde yapılacak referanduma Türkiye'nin yanı sıra ABD, Irak, İran ve Suriye de karşı çıkıyor.

Iraklı Kürtler 6 Kasım'da da başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandumdan geri adım atmasını beklediklerini söylemişti.

Çavuşoğlu, "yanlış bir karar" olarak nitelediği referandumun Irak'ı iç savaşa kadar götürebileceği uyarısında da bulunmuştu.

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, İran ile PKK'ya karşı bir operasyon yapılması ihtimalini de "olumlu" bulduğunu söyledi.

Türkiye medyasında yer alan bazı haberlerde Tahran'ın Ankara'ya, PKK'ya karşı ortak operasyon yapma teklifinde bulunduğu aktarılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu iddiaları doğrulayarak operasyonun değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti.

Teklifin İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin geçen hafta Türkiye'ye gerçekleştirdiği üç günlük ziyareti sırasında dile getirildiği iddia edilmişti.

bir araya gelmişti.
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