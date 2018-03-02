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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı

"Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek teröristlerin beli kırılacaktır"

02 Mart 2018 19:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BM'nin Suriye'ye dair almış olduğu ateşkes kararının TSK'nın operasyon düzenlediği Afrin'i de kapsadığını iddia etmenin PKK ağzı olduğunu söyledi. Bahçeli, "Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek teröristlerin beli kırılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.  “İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır” diyen Bahçeli,  “Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir" dedi.

ABD'nin YPG'nin koruyucu zırhı olduğunu ve Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzü bir tavırla parmak salladığını belirten Bahçeli, "Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili savrulma halidir. Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek teröristlerin beli kırılacaktır" dedi.

 

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