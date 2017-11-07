MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan partiyi barajın altında gösteren anketlere ilişkin değerlendirme

MHP’deki toplu istifalar 16 Nisan’da gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu sürecinden bu yana kamuoyunda MP’nin kan kaybettiği yorumları yapılmasına yol açtı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, aksi yönde bir açıklamada bulundu. Öztürk, MHP’ye çoğu bugüne kadar siyasi kimlik almamış insanların da olduğu yeni katılımlar olduğunu söyledi.

“Fevkalade katılımlar oluyor” diyen Öztürk, “Dün MHP’yi tenkit edenler, o ortamlar, bugün ne kadar ülke için ne kadar önemli bir varlık olduğunu ifade etmeye başladılar” dedi.

MHP’yi barajın altında gösteren anketlere ilişkin Öztürk, “Anketleri yapanlara bir bakın kimler ile ilişkileri olduğunu dikkate aldığınızda yeni yeni bir şeyleri parlatmaya çalışırken başkasının hanesinden almaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı. Anketlere aldırmadan yolu devam ettiklerini anlatan Öztürk’ün T24’ün sorularına değerlendirmeleri şöyle:

“Öküzün altında buzağı aramaya gerek yok”

Milliyetçi Hareket Partisi’ne yeni katılımlar var. Genel başkanımızın söylediklerinin hepsinin arkasındayız. Genel başkanımız bugüne kadar hiç yanılmadı. Bugün de yanılmayacağını biliyoruz. Bunca içte ve dışta tehlikelerle karşı karşıyayız. Burada bir tercih yapmak durumunda kaldık. Bütün dünya fırsat buldukça Türkiye’nin üzerine yükleniyor. İçeride teröristler hendek mücadelesini kaybetmenin verdiği şeylerle Türkiye’nin birliğini ve dirliğini yıkmak için her fırsatı değerlendiriyor. Genel Başkanımız hükümete açık olarak dedi ki; dış politikada attığınız adımda yayınızdayız, terörle mücadelede attığınız adımlarda yanınızdayız dedi.

Elbette ki muhalefet yapıyoruz, aldıkları kararlara katkıda bulunmak icap ettiği vakit bulunuyor ama irdelenmesi gereken kararlar olduğu zaman onları da irdeliyoruz. Ama bütün bunları yaparken Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak ona göre bir dil ona göre bur üslup kullanıyoruz. Onun için öküzün altında buzağı aramaya gerek yok ne diyorsa doğrudur.

“Muhalefetimiz yol gösterici, tıkayıcı değil”

Uyuşturucu ile ilgili araştırma önergesini ben verdim o gün işin ciddiyetini tam olarak dikkate almadılar ama bütün siyasi i partiler sonradan birleşti. Bu muhalefet adımıdır ama sonuçta iktidar da doğru adım atıldığında iştirak ediyor.

Bizim muhalefetimiz yıl gösterici, tıkayıcı değil, krize sebebiyet verecek değil, krizden kurtulmanın yollarını gösteriyoruz. Bugünkü bulunduğumuz şartları dikkate aldığımız vakit de bunu n ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bazı televizyonlar bir yerden cımbızlama yaparak bir şey yapmaya çalışıyor, boşuna nefes tüketmesinler sayın genel başkanımızın sonuna kadar arkasındayız.

“İktidarla bir hedef birliği oluşabiliyor demek ki”

İktidarla bir hedef birliği oluşabiliyor demek ki; o hedefler de Türkiye’nin huzuru ve bulandırılan suda yolunun bir yerlere çarpmadan belki doğru bulmasını temin etmektir. Türkiye zarar gördükten sonra siz çok iyi muhalefet yapmışsınız, falan etmişisiniz, muhalefet sadece gördüğü yanlışları söylemek değil ki; tamam iktidar dedi ki vazgeçtim bu yanlıştan, yanlışın yerine bir şey koyacaksınız ki bir anlamı olsun.

“Fevkalade katılımlar oluyor”

MHP’ye yeni yeni katılımlar oluyor. Fevkalade katılımlar oluyor. MHP’nin dün tartışıldığı ortamlar değişti. Dün MHP’yi tenkit edenler, o ortamlar, MHP’nin ne kadar önemli olduğunu, ülke için ne kadar önemli bir varlık olduğunu ifade etmeye başladılar.

(Kimler katılıyor sorusuna)Kimlik sormuyorum gelene hangi partiden geldin diye sormuyoruz. Hatta daha çoğu bugüne kadar bir siyasi kimlik almamış olan insanlar.

(Anketlerde barajın altında görülüyor sorusuna) Anketleri yapanlara bir bakın kimler ile ilişkileri olduğunu dikkate aldığınızda yeni yeni bir şeyleri parlatmaya çalışırken başkasının hanesinden almaya çalışıyorlar. Anketler bugüne kadar doğru dürüst gerçeği göstermedi. Biz aldırmıyoruz yolumuza devam ediyoruz.