MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan Ümit Özdağ yorumu: Milliyetçi falan değil, istihbaratçı bunlar; yok olup gidecek çıkışlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti’den istifa eden Ümit Özdağ hakkında, açıklamalarda bulundu. Özdağ ve babasını kastederek, “Bunlar milliyetçi falan değildir, istihbaratçı bunlar” diyen Yalçın, “Yok olup gidecek çıkışlar bunlar” değerlendirmesinde bulundu.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV’de Kübra Par’ın programında Ümit Özdağ’ın istifasının değerlendirildiği sırasında Semih Yalçın’ın kendisine, “Ne İP ne de ondan koparak parti kurmaya çalışan Ümit Özdağ Türk milliyetçiliği adına söz söyleyemez, rol çalamaz. Millet bu hakkı MHP’ye bahşetmiştir" diye mesaj attığını söyledi.

Mesaj üzerine Özdağ’ın istifasına ilişkin Yalçın’la görüşen Alçı, köşesinde Yalçın’ın şu açıklamalarına yer verdi:

Ümit Bey’in çizgisi Türk milliyetçiliğine uygun değil midir sizce?

"Bunlar, -kendisi ve babasını kast ediyorum- milliyetçi falan değildir, istihbaratçı bunlar. Bakın sizinle merhum Başbuğ’un Devlet Bey’e anlattığı bir anıyı paylaşayım… Merhum Türkeş arabasını kendi kullanırdı, çok severdi araba kullanmayı. Tarih 11 Mart 1971. 12 Mart muhtırasından bir gün evvel. Karanlık, belirsiz günler...

O dönem Almanya’dan bir Novo marka araba getirmişti Başbuğ. Yanında eşi Muzaffer Hanım ile bir yerden bir yere gidiyorlar. Radyo açık. Haberler başlıyor ve Başbuğ haberlerde Muzaffer Özdağ ve Rıfat Baykal’ın istifa ettiğini duyuyor. Düşünün, böylesine zor bir dönem, en yakınındaki isim diye bildiği, arkasından, hiç haber bile vermeden çekip gidiyor. Bunların karakteri böyle Nagehan Hanım. Bakın kendisi de aynı şeyi yaptı. Partimizde genel başkan yardımcılığı yaparken istifa etti, gitti."

Sizce Özdağ’ın kopuşu MHP’yi nasıl etkiler? Ya da etkiler mi?

"Bizim içimizde 3 ayrılık yaşandı, BBP çıktı, Tuğrul Türkeş AK Parti’ye gitti, İYİ Parti çıktı, bakın dimdik ayaktayız. Güçlüyüz. Millet, Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olarak bizi görüyor, bu onuru bize bahsetmiş. Bu arada sanmayın böyle konuşunca Özdağ’a siyasi bir pozisyon ya da ömür biçiyorum. Yok olup gidecek çıkışlar bunlar."

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