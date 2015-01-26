Tuğrul Türkeş: Syriza’nın gelişi 2002’de AKP’nin gelişine benziyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Yunanistan'da radikal sol İttifakı Syriza'nın başarısının 'sol prim kazandı' şeklinde yorumlanmasının yanılgı olacağını söyledi.

Tuğrul Türkeş, Syriza'nın iktidara gelişini 2002'de AKP'nin gelişine benzetti. Türkeş, "Bunu sağ sol değil daha çok ana akım ve eski siyasi partilere karşı bir yenilik arayışı diye yorumlamak daha makul" dedi.

'AB ile ilişkilerini dikkatle takip ediyoruz'

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'e Yunanistan'daki seçim sonuçlarını 'enteresan' diyerek yorumlayan MHP'li Türkeş, "Yunanistan'daki gelişmeler oldukça ilginç. AB içindeki durumu nasıl ele alacaklarını tabii dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Türkeş, seçim sonuçlarının Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda yorum yapmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Türkeş, Syriza'nın seçimi kazanmasının 'sol yükselişe geçiyor' şeklinde yorumlanmasının da yanlış olacağını savunarak, şunları söyledi:

‘Yorum yapmak için çok erken’

"Oradaki mesele sola oy vermek değil, öyle bakarsak yanılırız. Oradaki ana akım siyasi partilerin AB ilişkileri ve ilişkiler içindeki tasarruf tedbirleri, katı reçeteler Yunanistan'a uygulanmak istenen. Yeni bir sese, yeni bir nefese ihtiyaç duyuyordu Yunan vatandaşı. İşsizlik oranı çok yüksek biliyorsunuz. Burada liderin söylemi bana göre daha belirleyici oldu. Yani AB karşıtı bir siyasettir. Yoksa bunu sol prim kazandı diye değerlendirmek… Yani tabii zaman içerisinde bunlara bakılacak ama yorum yapmak için çok erken. Elbet solcu bir parti, ama söylem o mu? Hayır, söylem tamamen AB'deki tasarruf tedbirleri, Yunanistan'a uygulanmak istenen katı reçeteye tepki. O da gayet anlaşılabilir bir şey. Yani bir nevi 2002'deki Türkiye'deki DYP ve ANAP'a karşı tepkiyle AKP'nin gelmesi gibi bir şey. Bunu sağ sol değil, ana akım ve eski siyasi partilere karşı bir yenilik arayışı diye yorumlamak daha makul."

MHP'li Türkeş, Syriza'nın vaatlerini gerçekleştiremeyeceğinin, ''Ben AB'ye değil, tasarruf tedbirlerine karşıyım" açıklamasından belli olduğunu savundu.