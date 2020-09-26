MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: FETÖ'nün her ayağına girildi, siyasi ayağına girilmedi

Kanal 42 televizyonunda konuşan Kalaycı, 'FETÖ'nün Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar girdiğini, bugün bile bazı önemli noktalarda 'FETÖ'cülerin varlığını duyduklarını söyledi.

"FETÖ'nün her ayağına girildi, siyasi ayağına girilmedi"

FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini MHP olarak gündeme getirdiklerini, CHP'nin de bu konu ile ilgili söylemlerinin olduğunu hatırlatan Kalaycı, "CHP, hatta bazı isimlerin varlığından bahsetti. FETÖ ile bağlantılı bazı milletvekillerinin olduğunu dile getirdi. Bizim elimizde bir milletvekili ismi yok. İstihbaratın elinde isimler var mı onu da bilmiyoruz" dedi.

"FETÖ'nün her ayağına girildi, siyasi ayağına girilmedi" diyen Kalaycı, devamında şunları söyledi:

"Somut belgelendirme olayında mı sorun var onu bilemiyoruz. Bu işleyişi sürdürecek olanlar savcılarımızdır. Yani işin siyasi ayağını ortaya çıkaracaklar savcılardır. Geçmiş darbe girişimleri ve sonrasında yaşananlara bakılacak olursa bu işlerin tek başına ordunun yapabileceği bir iş olmadığı anlaşılır."

"FETÖ'nün muhakkak siyasi ayağı var"

Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'cülerin öncelikli hedefi Sayın Cumhurbaşkanını devirmekti. Peki Cumhurbaşkanı, Başbakan kim olacaktı? Önceki darbelere bakılacak olursa 15 Temmuz'dan sonraki süreçte de eğer darbe girişimi başarılı olsaydı, ülkenin başına getirilecek isim bize göre belliydi. Darbe girişimini planlayanlar, işin siyasi ayağını da es geçmediler. FETÖ'nün muhakkak siyasi ayağı var. FETÖ ile mücadelenin siyasi ayağında eksiklikler var. Bu iş, yargının işi."