MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya istifasını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya, dün kulislere yansıyan istifa iddiasını doğrulayarak, görevinden ayrıldığını açıkladı. MHP’den istifaya ilişkin yapılan açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstifası Genel Merkezimizce kabul edilmiştir” denildi.

Kaya, istifa gerekçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiğiyle amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan, kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek Anayasa değişikliği teklifi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilân etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlâki bir gereklilik haline getirmiştir."

"Bütün hayatım uğrunda mücadeleyle geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma Anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' dememi emrederken, iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak, halen yürütmekte olduğum MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. İstifama hiç kimse tarafından, kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir."

MHP'de muhaliflere yakın çizgide yayın yapan Yeniçağ gazetesi, Kaya'nın 'başkanlık sistemine verilen destekten rahatsız olduğu için görevi bırakacağını' iddia etmişti.

İstanbul Milletvekili Kaya, 21 Mart 2015’te Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştu.

Halaçoğlu’ndan anayasa teklifine tepki

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da 9 Ocak'ta Genel Kurul'da görüşülecek Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, “Böyle bir anayasaya kim onay verirse bu ülkeyi, bu ülkeyi kuranları, Türk milletini, çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmüyor ve sevmiyor demektir” dedi. Twitter adresinden açıklama yapan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında kim olursa olsun bu yetkilerle hiç kimse cumhurbaşkanı yapılmamalı. Zira denetlenmesi de imkânsız. Yani bizden cumhurbaşkanı değil, ömür boyu görev yapacak adına ne derseniz deyin, tek adam iktidarı seçtirecekler. Dolayısıyla böyle bir anayasaya kim onay verirse bu ülkeyi, bu ülkeyi kuranları, Türk milletini, çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmüyor ve sevmiyor demektir. Aksi olsa tek adam iktidarına asla onay vermez ve hayır der.”

Meclis Başkanlığı seçimi için "Sayın Baykal'ı desteklemiş olsaydık, AKP'nin tabiriyle 'Dinsiz bir partinin, inançsız bir partinin adamını seçtiniz' diye bize yükleneceklerdi" diyen Yusuf Halaçoğlu, 12 Temmuz 2015’te MHP Meclis Grup Başkanvekilliği'nden alınmıştı. Halaçoğlu, 15 Mayıs 2016’da ise muhalif MHP başkan adaylarının ortak açıklamasını okumuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa teklifine Meclis Genel Kurulu’nda ve referandumda ‘evet’ oyu vereceğini Salı günü açıklamıştı.