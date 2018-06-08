MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan: Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz, bu millete hizmet etmiş iki vatan evladıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısı yaparken özellikle Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz isimlerini kullanmasını "Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz, bu millete hizmet etmiş iki vatan evladıdır" sözleriyle yorumladı.

“MHP bu seçimde tarihindeki en yüksek oyu alacak” iddiasında bulunan Adan, “MHP’nin baraj problemi yok. AK Parti ile ittifak kurmamızın nedeni oy kaygısı değil" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af çağrısına ilişkin açıklaması şöyle:

“Af konusu bir toplumsal ihtiyaç olarak Türkiye’nin gündemindedir. Bildiğiniz gibi FETÖ ve PKK terör örgütü sebebiyle epey tutuklu var hapishanelerde ve hapishanelerin şartları çok zor. Genel Başkan’ımızın ifade ettiği af sapıklara kadın cinayetlerine bulaşmış olanlar hariç kader mahkumları ile ilgili bir talep söz konusu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken toplumun her kesimiyle barışmak adına, toplumu rahatsız eden, toplumun ahlak değerlerini hiçe sayan suçlar dışında, kader mahkumlarına bir af çıkmasının ne sakıncası var.

HDP bir suç örgütüdür. HDP’nin milletvekilleri Kandil’deki terör örgütü tarafından listeleri yapılmış bir siyasi partidir. Lideri de Demirtaş’tır. Onun serbest bırakılmasını istemek yanlıştır.

“Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz, bu millete hizmet etmiş iki vatan evladıdır”

Alaattin Çakıcı da Kürşat Yılmaz da geçmişte bu millete hizmet etmiş iki vatan evladıdır. Özellikle Çakıcı, babası komünistler tarafından şehit edilmiş bir ailenin çocuğu. Bahçeli’nin onlardan bahsetmesi en tabii şey.”

Bahçeli’nin suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan “Alaattin Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan adamları yakalanmıştır” açıklamasını değerlendiren Celal Adan “İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması bir değerlendirme hatasıdır. Kader mahkumları ile ilgili MHP bir siyasi sloganın peşinde değildir. MHP oy almak için de söylememiştir” açıklamasında bulundu.

“MHP bu seçimde tarihindeki en yüksek oyu alacak”

“Seçimleri kazanamasak bile Cumhur İttifakı devam eder” yorumunda bulunan Celal Adan, “MHP’nin baraj problemi yok. AK Parti ile ittifak kurmamızın nedeni oy kaygısı değil. MHP bu seçimde tarihindeki en yüksek oyu alacak” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, “AK Partiye eskiden söylediklerimizi, hiçbir eleştiriyi inkar etmiyoruz. MHP’nin muhalefeti yapıcı bir muhalefettir. Bu ittifak devam etmelidir. Cumhur İttifakını bozan yanlış yapar, Türkiye’ye zarar verir” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan “İYİ Parti MHP’nin oylarını azaltır mı?” sorusuna “Seçmen MHP’den ayrılmayacak” yanıtını verdi.

Celal Adan “Birinci turda bu iş biter” dedi.