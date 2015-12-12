MHP genel başkan adayı Sinan Oğan'dan Bahçeli'ye: Yorulduğunu düşünüyorum; onursal başkan olmalı

MHP’de genel başkanlık için adaylığını açıklayan Sinan Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yorulduğunu söyleyerek, MHP’de onursal başkan olması gerektiğini savundu.

CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan MHP genel başkan adayı Sinan Oğan önemli açıklamalarda bulundu. Oğan, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesinin hata olduğunu söyleyerek, “İhsanoğlu değerli bir insandır ama siyasi karşılığı yoktur. Biz üzerimize düşeni yaptık ama olmadı. MHP içinde cumhurbaşkanı adayı olacak bir dizi insanı sayabilirim” dedi. ‘Türkeş’ soy isminin MHP'de kalması gerektiğini söyleyen Oğan, “Sadece teröre endeksli değil tüm sorunlara çözüm üreten bir MHP yaratacağım” ifadelerini kullandı.

Ogan programda Devlet Bahçeli ile ilgili şu görüşlerini aktardı:

“Sayın Bahçeli'nin yorulduğunu düşünüyorum. MHP için onursal başkan olur. Deneyimlerinden yararlanırız. Sadece danışmanlık yapabilir. Nobel ödüllü Aziz Sancar gayet de güzel Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ben galip gelirsem Sayın Akşener neden cumhurbaşkanı adayı olmasın?”

“Demirtaş'la görüşür müsünüz?” sorusuna, “Biz Türkiye'de terör örgütleriyle arasına mesafe koyan herkesle konuşuruz. Siyasetle terör yan yana gelmez” yanıtını verdi.

Rus uçağının düşürülmesinin doğru olduğunu düşündüğünü belirten Sinan Oğan, “Bizim ısrarla sınırımızı ihlal eden, Türkmen kardeşlerimizi bombalayan kim olursa olsun Türkiye gerekli tedbirleri almalıdır” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan 7 Haziran seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'nin kongre sürecinde çekilmesi halinde her şeyin çok farklı olacağını söyledi. Oğan, "21 Mart 2015 tarihinde MHP bir kongre süreci yaşadı. Eğer o gün orada sayın genel başkan bu harekete öncülük edip çekilse, yerine yeni bir enerji ve dinamizm getirecek bir adayı ülkücü hareket seçmiş olsaydı yüzde 30 oy alırdık. Bu hiç iddialı bir rakam değil. Anketlerde MHP'nin alabileceği oy oranı yüzde 30 olarak gösteriliyor." dedi.