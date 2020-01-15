MHP, 'Filenin Sultanları'nı hedef alan başkan hakkında soruşturma başlattı

MHP, Tokyo’ya gidecek olan 'Filenin Sultanları'nı hedef alarak “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin” ifadelerinin kullanan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında soruşturma başlattı ve savunmasını istedi.

Gazetecilerin sorusuna yanıt veren Birol Şahin söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etmişti.

Birol Şahin kimdir?

Şahin, geçmiş yıllarda Milli Gençlik Vakıfları’nda aktif olarak görev yaptı. 1991-1998 arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanı olan Şahin, 1998-2001 arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Şahin, 2014’te SP’nin belediye başkan adayı oldu.