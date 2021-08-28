MHP etkinliğinde üniforma ile bozkurt işareti yapan emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Dilovası ilçesinde bir siyasi partinin etkinliğine üniformalı bir emniyet görevlisinin katılım sağladığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

MHP'de Dilovası İlçe Başkanı olarak atanan Ali Demiray'ın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törende güvenliği sağlamak için Gebze'den Dilovası'na gönderilen bir karakol amirinin partililerle birlikte "bozkurt" işareti yaptığı ana dair görüntüler yerel medyada haber olmuştu.