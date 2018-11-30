MHP, Erdoğan'ın kalelerinde kadın aday gösterecek

MHP’li kaynaklardan edinilen bilgiye göre parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasete atıldığı Beyoğlu ve oturduğu yer olan Üsküdar’da kadın adaylarla seçime girecek.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre MHP’de daha önce ismi belirlenen 10 adayın ardından, Beyoğlu, Üsküdar, Küçükçekmece ve Bayrampaşa’da da adaylar netleşti. Buna göre, parti Erdoğan’ın siyasete girdiği ve ilk oturduğu yer olan Kasımpaşa’nın da içinde bulunduğu Beyoğlu ilçesinde 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olan Güllü Yener’i aday gösterecek.

Yine Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin bulunduğu Üsküdar’da ise MHP Üsküdar Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve geçen seçimlerde 1. bölge milletvekili adayı olan Avukat Hatice Akkaya’nın isminin netleştiği belirtildi.

10 aday belirlenmişti

MHP’de daha önce de resmi olarak açıklanmasa da Arnavutköy’de Yüksel Emir, Adalar’da Ersin Öztürk, Bahçelievler’de Mehmet Kaya, Beşiktaş’ta avukat Serkan Toper, Gaziosmanpaşa’da avukat İbrahim Ordu, Güngören’de Gökhan Arslan, Pendik’te Murat Şahin, Sultanbeyli’de inşaat mühendisi Bilal Ünal, Şile’de Rahmi Çakar ve Tuzla’da Volkan Beşiroğlu’nun isminin netleştiği belirtilmişti.