MHP Erdoğan için YSK'ya başvurdu

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık görevinden çekilmesi gerektiğini savunarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu

YSK’ya yapılan başvuruda Erdoğan’ın adaylığını açıkladığı günden bugüne kadar tüm seçim gezi ve programını Başbakanlık resmi uçağı, makam araçları ve otobüsü ile katıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm masrafları devlet bütçesinden karşılanan propaganda gezileri ile Başbakanın diğer adaylarla eşit ortamda yarıştığından bahsedebilmek ebette ki mümkün değildir.Türk milletinin milli servetini kendi şahsi çıkarlarına alet etmekten beis duymayan Recep Tayyip Erdoğan’a dur diyebilecek tek mercii Yüksek Kurulunuzdur.

Buna dur denilmemesi halinde Yüksek Kurulunuzun seçimlerin adil ve dürüst bir ortamda icra edildiğini vicdani rahatlığı ile ifade edebilmesi mümkün değildir. Yasa koyucunun iradesi seçimler için açık bir adaletsizliği öngörüyorsa, Anayasa’nın kendisine yüklediği açık bir görev bulunmasına rağmen Yüksek Kurulunuzun yasa maddelerinin gölgesinde haksızlığa, adaletsizliğe seyirci kalabilmesi anayasal sorumluluğu gereği mümkün değildir.Yüksek Kurunuzca Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin adil, dürüst ve tarafsız gerçekleştirilebilmesi amacıyla Başbakanlık görevinden çekilmesine dair karar verilmesini saygılarımla arz ederim.”