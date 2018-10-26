MHP: Duruşumuz, ilkelerimiz ve tutumumuz var

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerinin 'politikaları, duruşu, ilkeleri vardır ve tutumu olduğunu’ söyledi. Akçay, EYT konusunda "İktidarla uzlaşma sağlanmasının bir zorunluluk ve bir sorumlu siyasetin gereği olduğunu düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

MHP önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda İyi Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili araştırma önergesinin gündeme alınmasına ilişkin önergesine kabul oyu verirken, komisyonun kurulmasına yönelik önergeyi desteklememişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ilk önergeye kabul oyu veren ve grubunu da bu doğrultuda yönlendiren nöbetçi Grup Başkanvekili Erhan Usta’yı görevden almıştı. Bunun ardından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un “EYT Meclis’te oylanıyor. MHP olarak kabul oyu verdik. AK Parti ret veriyor. Kamuoyuna duyurulur” şeklinde attığı tweet’i kaldırdığı görüldü. Kriz, Genel Kurul’da daha sonra TSK’yı Güçlendirme Vakfı Kanunu görüşmelerinde de devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP’li Erkan Akçay’a “Kulağını çekmişler, kulağını” derken, CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin de “İki saatte mi değişti fikriniz?” tepkisini gösterdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da “MHP’deki arkadaşlarımızın oylamanın ilk turunda oy verip ikinci turundan veremeyişlerinden muzdarip olduklarına inanıyorum” dedi. MHP Grup Başkanvekili Akçay eleştirilere özetle şu karşılığı verdi:

“Emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözümü için bütçenin ve ekonominin yönetiminden sorumlu olan iktidarla uzlaşma sağlanmadan hareket ederek yürümenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. MHP sorumlu ve doğru bir politika izlemektedir. Bütçenin yönetimiyle görevli olan iktidarla uzlaşma sağlanmasının bir zorunluluk ve bir sorumlu siyasetin gereği olduğunu düşünüyoruz. MHP’nin politikaları, duruşu, ilkeleri vardır ve tutumu vardır.”