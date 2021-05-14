MHP'den yeni anayasa açıklaması: 360'ı hiçbir siyasi partinin bulması mümkün değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, anayasa değişikliği için uzlaşma gerektiğini vurgularken, “360'ı MHP değil hiçbir siyasi partinin bulması mümkün değil” dedi.

AKP; CHP, MHP, HÜDA- PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, ANAP ile çevrimiçi bayramlaştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet ilk olarak tele konferans yöntemiyle CHP’nin bayramını kutladı.

Zengin, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Semra Dinçer ile Deniz Demir'in bulunduğu CHP heyetiyle görüşmesinde bayramlarını tebrik etti. AKP’li Zengin, İsrail’in Kudüs’e yönelik saldırısına değinerek, Kudüs'te yaşananların herkesi üzdüğünü söyledi.

"Ümit ediyorum dünya bu iki yüzlü politikadan vazgeçecektir"

Zengin, Filistin'de yaşananların dünyanın çifte standart içerisinde olduğunu gösterdiğini belirterek, üç semavi din için anlamlı bir coğrafyada barışın varlığının dünya barışı ile eş değer anlam ifade ettiğini vurguladı.

Zengin TBMM’de 5 partinin Filistin için ortak adım attığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Hala bu yaşananlar karşısında, İsrail'in uygulamış olduğu politikalar karşısında ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde direnç göstermesi maalesef dünya barışı için üzüntü vericidir. Bunları ifade ederken kastettiğimiz şey, ne Türkiye'de ne dünyanın başka bir coğrafyasında yaşayan Musevilerin, Yahudilerin, onların şahıslarına yönelik bir tavır değildir bunun da altını çizmek isterim. Burada bahsedilen şey, İsrail devletinin uygulamış olduğu baskıcı politikalardır. Bu manada meselenin insanlarla ilgili mesele olmadığını, devletlerin uygulamış olduğu siyasi anlamda baskılardan bahsediyoruz. Ümit ediyorum dünya, hem sağlıkla alakalı meselelerini aşacak hem de bu iki yüzlü politikalarından vazgeçecektir."

AKP’li heyetin MHP ile yaptığı görüşmede de Kudüs’e yönelik saldırı gündemde geldi. Zengin bu görüşmede "Filistin'de Kudüs'te yaşananlar bayramımızı zehir etti diyebiliriz Anadolu tabiriyle. Her ramazan neredeyse özellikle bayrama yaklaşırken Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da öylesine kalbimizi dağlayan eylemlerin görülmesi hepimizi fevkalade rahatsız ediyor. İsrail'in bir devlet politikası haline getirdiği, bir işgal politikası haline getirdiği ve yıllardır devam eden bu zulümden 2 milyarı aşan Müslüman dünyanın fevkalade rahatsız olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Zengin, İsrail'in saldırılarından sadece Müslümanların rahatsız olmadığını vicdani olan bütün insanların, vicdanı olan Yahudilerin de rahatsız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim burada söylediğimiz şey dünyada yaşayan Museviler ve Yahudiler değil bir devlet politikası olarak İsrail'in uygulamış olduğu politikalardan biz rahatsızız bunun altını da çizmek istiyorum. Bu manada ümit ediyorum ki dünya sizlerle beraber yaptığımız bu ittifakın içerisinde hep dile getirdiğimiz 'Bizler adaleti, barışı ve huzuru sadece kendimiz için istemiyoruz bütün dünya için istiyoruz, bütün insanlık için istiyoruz' bu manada bunun da bugün altını çizmek isterim."

Şalom'un hacklenmesini hatırlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Filistin’e yönelik saldırılara tepki gösterirken sosyal medyada nefretin körüklendiğine işaret etti. Karakaya, "Bakıldığı zaman bu mecralarda yapılan şeylerin çoğu kez nefreti körüklediğini, aslında var olan gerçekliğin üzerini örttüğünü, sanal bir gerçeklik yarattığını ve hacminden fazlada bir düşmanlık ürettiğini görüyoruz. Dün itibariyle Türkiye'de Yahudi toplumunun gazetesi olan Şalom gazetesinin sitesi hacklendi" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya başkanlığındaki heyetin DSP yöneticileriyle bayramlaşması sırasında da anayasa değişikliği konusu gündeme geldi.

"Yeni anayasa sorusuna yanıt: 360 mümkün değil"

Karakaya DSP heyetinin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Anayasa ile ilgili böyle bir çalışma yaptık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2018'den bu yana fiili uygulamasını da dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tüm kurum ve kurullarıyla uygulamaya koyacağımızı söylemiştik. Bu anlamda bu sürecin içerisindeki tecrübeleri de dikkate alarak böyle bir hazırlık yaptık ve sunduk. Bu bir uzlaşmayı gerektiriyor, uzlaşma önce ittifak içerisinde olacak daha sonra Meclis içerisinde olacak. 360'ı MHP değil hiçbir siyasi partinin bulması mümkün değil. Ama düşünce doğruysa herkesin bunun etrafında toplanacağını düşünüyoruz."

Karakaya, ayrıca DSP'nin merhum genel başkanlarından Bülent Ecevit'i rahmetle andı.

"Ecdat ne zaman ki çekildi emperyalistlerin alanları genişledi"

Karakaya, BBP heyetinin dünyadaki Müslümanların sıkıntılarına sadece Türkiye'den tepki geldiğini anımsatması üzerine de, "Nedir Türk milliyetçiliğinin gayesi? Nizamı alemdir. Yani ecdat ne zaman ki çekildi emperyalistlerin alanları genişledi, ondan sonra insanlıkta huzur kalmadı. Biz nizamı alem diye Türk milliyetçiliği yapıyoruz. Biz Türk milliyetçilerine çok iş düşüyor" dedi.

Milli konularda birliktelik vurgulandı

MHP heyeti daha sonra Saadet Partisi heyetiyle bayramlaştı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Karakaya, bu olayların 100 yıl öncesinden hedeflenmiş birtakım stratejiler olduğunu söyledi. Karakaya, milli görüş ile ülkücü hareket arasında geçmiş dönemlerde milli konularda birliktelikler yapıldığını hatırlatarak Türkiye'nin güçlü olması durumunda İslam dünyasında yaşanan üzücü olaylar karşısında gerekli adımların atılabileceğini söyledi.