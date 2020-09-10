MHP'den soru önergesine linkle yanıt veren Bakan Albayrak'a tepki

Muhalefetin soru önergelerini internet sitesi linki göndererek yanıt vermesiyle muhalefet tarafından eleştirilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP'nin Cumhur İttifakı ortağı olduğu MHP'nin Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’e de yanıt için aynı yolu kullandı. Linkte yanıt yer almadı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Albayrak’a bu kez AKP'nin ittifak kurduğu MHP’den tepki geldi. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Koronavirüs salgınından etkilenen yerel basının desteklenmesine yönelik Albayrak’a verdiği önergeye “linkli yanıt” alması üzerine ikinci bir önerge daha verdi. Özdemir, önergesinde, kendisine gönderilen linkin sorduğu sorulardan “sadece birine” yanıt verdiğini belirterek, diğer sorularının da yanıtlanmasını istedi.

Özdemir, önergesinde, “Görsel yahut yazılı faaliyet gösteren yerel medyaya acilen destek verilmesi ve bu kuruluşların en azından nefes almalarının sağlanması gerekmektedir” diyerek, Albayrak’a 7 soru yöneltmişti. Albayrak'ın gönderdiği linki inceleyen MHP’li vekil ise sorduğu 7 sorudan sadece birine yanıt alabildiğini belirtti