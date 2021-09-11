MHP'den Namık Kemal Zeybek'in Bahçeli hakkındaki sözlerine tepki: "Telefon geldi, erken seçim kararı aldı" yalanı fantezi zenginliğine işaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, eski Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerini eleştirdi.

Zeybek, Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya verdiği röportajda, "Keles Kaymakamı'yken benim başlattığım, MHP'nin de benimsediği ve sonra gelenek haline gelen Kocayayla'daki yörük şöleninde kendisine sordum. Bahçeli, orada çadırda birisi ile telefonda konuştu. Çıktı, yüzü sapsarıydı çıkarken. 5 dakika sonra kürsüye çıkıp '3 Kasım'da erken seçim var' diye ilan etti" demişti.

TIKLAYIN | Namık Kemal Zeybek: 2002'de Bahçeli'ye bir telefon geldi, konuştuktan sonra yüzü sapsarıydı, 5 dakika sonra kürsüye çıkıp erken seçim çağrısı yaptı

Zeybek'in Bahçeli ile ilgili açıklamalara tepki gösteren Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeybek'in o yıllarda Bahçeli için "çağın büyük lideri" sıfatını kullandığını ve erken seçim kararını doğru bir karar olarak nitelendirdiğini iddia etti.

Yönter sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Yıl 2002, 3 Kasım seçimleri öncesi!Yer: Eskişehir TÜRKAV binası...Namık Kemal Zeybek Milletvekili Adayı olarak ziyarete gelmişti...Genel Başkanımızı çağın büyük bir lideri olduğunu geçmişle mukayese ederek anlatmıştı. Ben şahidim, orada bulunan arkadaşlarım da şahittir.

N.Kemal Zeybek o tarihlerde erken seçim kararının çok doğru bir karar olduğunu söylemiş Liderimizin ferasetini övmüştü! Şimdi değişen ne oldu? Telefon geldi yalanı niye servis edildi? Devlet Bahçeli sadece Allah'ın karşısında eğilir, Zeybek gibi dönekler herkesin önünde.

Kocayayla'da, telefon geldi ve erken seçim kararı açıklandı yalanı N. Kemal Zeybek'in fantezi zenginliğine işarettir. Zavallı akli melekelerini kaybetmiş! 12 Eylül'den sonra pişman olduğunu, yanlış yaptığını söyleyen Zeybek, alçaldığı kadar alçalmış, yerin dibine geçmiştir.

N.Kemal Zeybek'in çıkar kolladığı mahut siyasi çevrelerin hesabına yalan ve iftira tetikçiliğine tevessül ve teşebbüs etmesi ayıptır, ahlaki kayıptır. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtması güvenilirliği ve itibarı sıfırlanmış bir şahsiyet olduğunun delilidir!"