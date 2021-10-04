MHP’den Millet İttifakı’na cumhurbaşkanı adayı göndermesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın, bölge istişare toplantılarının sona ermesinin ardından basın açıklaması yaptı.

“Bölge istişare toplantıları sırasında; Türkiye’nin çeşitli meseleleri hakkında partimizce ortaya onan isabetli tespitler kamuoyuyla paylaşılmış ve neticede, MHP’nin takip ettiği politikaların milletimiz nezdinde anlamlı bir karşılığının olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir” diyen Yalçın, Cumhur İttifakı’na vurgu yaptığı mesajında, “Cumhur İttifakı karşısındaki çok başlı muhalefetin kendine bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekte bile zorlandığı, alternatif siyaset üretemediği bir dönemde MHP’nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon; hem ittifakın gelecekte yapacağı hamleler hem de partimizin kendi programı açısından doyurucu olmuştur” ifadesini kullandı.

Semih Yalçın’ın açıklaması şöyle:

“Her dönemde Türkiye’nin sadece bugününü değil, gelecek yıllarını da içine alan kapsamlı bir faaliyet programı yürütmeyi gelenek hâline getiren MHP; bu defa da 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel ve yerel seçimler için yoğun bir çalışma sürecine girmiş durumdadır. Partimizce sürdürülen çalışmaların ilk adımını, 9 ayrı ilimizde gerçekleştirilen bölge istişare toplantıları oluşturmuştur. Bölge istişare toplantıları, ‘Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler’ mottosu altında 4 Eylül 2021 günü Afyonkarahisar’daki açılış toplantısıyla başlamıştır.

MHP’nin anılan hedefler doğrultusundaki bölge istişare toplantıları; Bursa, Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara'da düzenlenmiştir. Bu hafta sonu Kayseri ve Ankara’da gerçekleştirilenlerle birlikte, istişari mahiyetteki toplantılar tamamlanmış bulunmaktadır. Her biri büyük coşku ile heyecan içinde yapılan, aynı zamanda teşkilatlarımızın disiplin ve dinamizmini ortaya koyan bu toplantılar, bundan sonraki dönemde atılacak adımlara da ivme kazandırmıştır. Böylece teşkilatlarımızın Genel Merkezimizle üstün bir uyum içinde çalıştığı, çeşitli il ve ilçelerden gelen katılımcı arkadaşlarımızın önümüzdeki dönemde sürdürülecek propaganda ve halkla kucaklaşma faaliyetlerine katkıda bulunmaya ziyadesiyle istekli olduğu memnuniyetle gözlenmiştir.

Toplantılar vesilesiyle ortaya çıkan sinerjinin bütün vatan sathına yayılması için, arkadaşlarımızın gereken performansı göstermeye önceki dönemlerden daha arzulu oldukları gözlemlenmiştir. Bölge istişare toplantıları sırasında; Türkiye’nin çeşitli meseleleri hakkında partimizce ortaya onan isabetli tespitler kamuoyuyla paylaşılmış ve neticede, MHP’nin takip ettiği politikaların milletimiz nezdinde anlamlı bir karşılığının olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Cumhur İttifakı karşısındaki çok başlı muhalefetin kendine bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekte bile zorlandığı, alternatif siyaset üretemediği bir dönemde MHP’nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon; hem ittifakın gelecekte yapacağı hamleler hem de partimizin kendi programı açısından doyurucu olmuştur.

Bölge istişare toplantıları; MHP’nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve teşkilatlarımızın, 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimler için -Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde- şimdiden hazır ve nazır olduğunu otaya koymuştur."