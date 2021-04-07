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MHP'den ihracı istenen emekli büyükelçi Kumcuoğlu: Devlet Bahçeli 'Montrö kırmızı çizgimizdir' dedi, biz de aynı şeyi 14 ay önce söyledik

"Montrö'nün neresini düzeltmeyi düşünüyorsunuz?"

07 Nisan 2021 19:20

14 ay önce 126 emekli büyükelçinin imzaladığı 'Montrö' bildirisini imzaladığı için MHP'den ihracı istenen emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, "Bahçeli diyor ki 'Montrö, Lozan denkleminin ayrılmaz parçasıdır. Dokunulamaz. Bizim kırmızı çizgimizdir' E, biz ne demişiz bundan 14 ay önce? Aynı şeyi söylemişiz. Peki, biz nerde tamamen ters düştük? Demek ki bir yerde ilişkilerimizde bir kopukluk oldu ve ters düşüş oldu" dedi.

RS FM'de Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Kumcuoğlu, devlet ve siyasette farklı görüşte birçok çevre ile çalıştığını "Ben Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Parti içinden gelen bir aileden geliyorum. Her ne kadar uzun süre bürokraside görev yapmış ve kendimi siyaset dışında tutmuş olmama rağmen benim yakın çevremde, doğup büyüdüğüm ve milletvekilliğini yaptığım Aydın'da bu gerçek bilinir. 1980'li yıllarda ANAP (Anavatan Partisi) hükümetlerinde, daha önce askeri yönetimde müsteşar olarak görev yaptım. ANAP'ın üç bakanıyla maliye ve gümrük müsteşarı olarak çalıştım: Kaya Erdem beyefendi, merhum Vural Arıkan ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin. Bütün dünyada ve Türk demokrasisinde ciddi iktidar değişikliklerinde müsteşarlar genellikle değişir ama ben üç ayrı müsteşar bakan ilişkisi içinde oldum. 1990'lı yıllarda Aydın'dan DSP (Demokratik Sol Parti) milletvekili oldum. Başlangıçta yadırgandı ama sonra üç milletvekili ile meclise geldik" ifadesini kullandı.

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