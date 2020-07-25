MHP'den ihraç edilen Erhan Usta: Türkiye’nin 25 yılı garantili projelerle ipotek altına alındı, Z kuşağının tepkisi buna

Cumhur İttifakı için yaptığı, "Olmazsa olmaz değil" açıklamasının ardından disipline sevk edilen ve ardından MHP'den ihraç edilen eski Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Bana sık sık MHP'nin iktidarı koşulsuz desteklemesinin nedenini anlayıp anlamadığımı soruyorlar. Onu anlayabilmiş olsaydım zaten MHP'den ihraç olmazdım" dedi.

"Bugünlerde siyaset yeniden şekilleniyor" diyen Usta, her partiden teklif aldığını söyledi.

"Türkiye'de Z kuşağı, kendisinin anlaşılmasını istiyor ama yönetenler anlayamıyor" diyen Usta açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kendilerini etkileyecek kararlar alınırken fikrinin sorulmasını istiyor. Ülkenin ihtiyacı olmayan şehir hastaneleri yapıyorsunuz, otoyol ve köprüler için ülkenin 25 yıllık geleceğini ipotek altına alan garantiler veriyorsunuz. İleride bu borçları Z kuşağı ödeyecek. Onlar da artık ‘Dur beni daha fazla borçlandırma” diyorlar. Muhafazakar ailelerin çocuklarından büyük itirazlar duyuyorum. Hem dindarım diyeceksin, hem de haksızlığın, yolsuzluğun ayyuka çıktığı bir yönetim tarzınız olacak. Gençler ailesinden öğrendiği değerlerle iktidarın yaşattıkları arasındaki çelişkiyi iyi görüyor.”