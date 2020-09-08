MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, İyi Parti'ye geçiyor

Cumhur İttifakı için yaptığı, "Olmazsa olmaz değil" açıklamasının ardından disipline sevk edilen ve ardından MHP'den ihraç edilen eski Grup Başkanvekili Erhan Usta, İyi Parti'ye geçme kararı aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle partiden ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, İyi Parti'ye katılıyor.

Erhan Usta'nın daha önce Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ne katılacağı öne sürülmüştü.

İyi Parti'ye yakın Günboyu gazetesinin haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla yarın Ankara Günay Düğün Salonu'nda İyi Parti'ye katılım töreni gerçekleştirilecek. Erhan Usta'nın bu katılım töreninde yer alması bekleniyor.

Erhan Usta, 2018'de TBMM'de "Bütçede lüzumsuz harcamalar var ise gözden geçirilmelidir" deyince Bahçeli tarafından MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

Usta, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AKP ile MHP arasındaki 'ittifak' görüşmeleri için "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” dedikten sonra ise MHP'den ihraç edilmişti.