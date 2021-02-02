MHP'den Davutoğlu açıklaması: Yeni yoldaşlar bulmak adına geçmişini inkâr eden Serok Ahmet’i öfke nöbetleri esir almış durumda

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisini ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na sert sözlerle yanıt verdi. “Davutoğlu; yarım akıl, çeyrek ahlak ve sıfır edeple çıktığı ihanete taşeronluk yolculuğunda haddini ve hududunu oldukça aşan çirkin bir dille Partimize ve Sayın Genel Başkanımıza öfke kusmaktadır” diyen Büyükataman, “Yeni yoldaşlar bulmak adına geçmişini inkâr eden Serok Ahmet’i öfke nöbetleri esir almış durumdadır” dedi.

Büyükataman’ın açıklaması şöyle:

Ahmet Davutoğlu; yarım akıl, çeyrek ahlak ve sıfır edeple çıktığı ihanete taşeronluk yolculuğunda haddini ve hududunu oldukça aşan çirkin bir dille Partimize ve Sayın Genel Başkanımıza öfke kusmaktadır.

Siyaset yerine fitne üreten, kardeşliği esas alması gerekirken kalleşlik peşinde koşan Davutoğlu’nun içerisinden çıktığı yapıyı kötülemekten, Milliyetçi Hareket’e ve onun değerlerine saldırmaktan başka yaptığı ne vardır?

Dün birlikte yola çıktıklarını yolda bırakan, yolda bulduklarıyla eski arkadaşlarının yoluna mayın döşemeye kalkan, yeni yoldaşlar bulmak adına geçmişini inkâr eden Serok Ahmet’i öfke nöbetleri esir almış durumdadır.

Millete hizmet için gece uyumayan, gündüz oturmayan atalarımızı örnek alması gerekirken zihnini ele geçiren düşmanlık duygusu, kıskançlık, hazımsızlık gibi sebeplerle gece uyuyamayan, gündüz ise durduğu yerde duramayan Serok Ahmet’in tedaviye cevap verip vermeyeceği meçhulse de bu tedaviye olan ihtiyacı muhakkaktır.

“Adamdan saymadığı” Kılıçdaroğlu’nun “karikatür gibi bir adam” dediği Davutoğlu, artık karikatürlere bile malzeme olabilecek nitelikte değildir. Eski defterleri karıştırmayı âdet hâline getiren Davutoğlu; bu defterlerde dirayetli ve ilkeli Milliyetçi Hareket Partisini gördükçe yarım aklı daha da azalmaktadır.

Oysa kendi defterlerini her karıştırdığında yüzü kızarması gereken bizatihi kendisidir. Sıfır edeple çıktığı bu yolculukta herhangi bir ahlaki değeri bünyesinde barındırmadığından kendisinde bu erdemi görememekteyiz.

Danışmanı “MHP ve onun zihniyeti ile yıllarca mücadele ettik.” diyen Serok’un, adına parti dediği yapılanmayı, MHP düşmanlığı üzerine kurduğu ve bu kirli tezgâhın Türkiye’ye bir gelecek vadetmediği gün gibi açıktır.

Terör örgütü PKK’nın ele geçirdiği belediyelerin PKK’ya iade edilmesi için ortalığı birbirine katan, vatandaşı PKK’nın tahakkümünden kurtarıp bölgeye hizmet götürmesi için atanan kayyımları halka hedef gösteren Serok Ahmet’in “kayyım” takıntısının psikolojik altyapısı da merak uyandırmaktadır. Davutoğlu kayyımlara mı düşmandır yoksa PKK’ya mı hayrandır?

Yeni dostu Kılıçdaroğlu’nun amiral gemisi “Sözcü” gazetesinde yer alan bir habere göre FETÖ’nün evlerinde “şakirtlere” ders veren, yine aynı gazetedeki habere göre Feto’nun malikânesinde ailecek 4 saat geçiren Davutoğlu, yeni bir “Aksiyon” peşinde koşmaktadır.

Sayın Genel Başkanımız, Mete’den beri “kut”lu yolda yürüyenlerin sahip olduğu ahlakla ahlaklanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın ahlakının sadakası ile bir ömür onurlu bir şekilde yaşayabilecek olan Davutoğlu’nun, ahlakın konuşulduğu bir ortamda seyirci olması dahi mümkün değildir.

Boğaziçi Üniversitesinde sapkın ve yasa dışı yapılanmaların Devlet’e meydan okumasına elinde bayrakla katılamadığı için hayıflanan bu şahsın ahlaktan anladığı şey ahlaksızlıktır.

FETÖ elebaşının “Binde birini tanımam.” diyerek darbecilerin arasından kendini sıyırmaya çalışmasını örnek veren Serok Ahmet’in gerek geçmişine ve gerekse bugününe baktığımızda hangi ahlakla ahlaklandığı ortadadır.

Aynada gördüğü katlanması imkânsız yansımasını başkası zannetmeyi bırakıp gerçeği kabullenmek, Davutoğlu için sonun başlangıcı olsa da emsallerine yol göstermesi bakımından iyi bir örnek olacaktır.