MHP'den "Cumhur İttifakı" açıklaması: Milli çıkarları ve devletimizin bekasını gözeten ortaklık devam ettirilmelidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Küresel kaosun yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

"MHP’nin; ülkemizin önümüzdeki 100 yılına istikamet verecek kalıcı bir siyasi ortaklığın temellerini atan iki siyasi partiden biri olarak Cumhur İttifakında yer alması, bu bağlamdadır" diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’nin büyük hedeflerine vasıl olması için; siyasette de hem millet ekseriyetinin desteğini alan, hem de “millî çıkarları ve devletimizin bekasını gözeten ortaklık” devam ettirilmelidir. Türkiye’nin içeride ve dışarıda birbirini tamamlayan bütüncül bir siyaset anlayışını hayata geçirmesinin en büyük teminatı, millî mutabakattan feyiz alan Cumhur İttifakıdır.9 Ağustos 2020’de başlatılan il ve ilçe kongrelerinin de tamamlandığını belirten Yalçın, 14 Mart 2021’de yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultay için partinin hazır olduğunu ifade etti."

Koronavirüs açıklaması

Yalçın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm dünyada kaotik yapı oluşturduğuna vurgu yaparak, "Küresel aktörlerin uluslararası kurumları kendi çıkarları için yönlendirdiği devir geride kalmıştır. Dünya; yeni bir düzen, yeni bir çıkış arayışındadır" dedi.

Yalçın şöyle devam etti:

Millî devlet yapılanmalarına dayanan ve millî çıkarları esas alan güçlü yönetim reflekslerinin ülkeleri ayakta tuttuğu ortaya çıkmıştır. 21. yüzyılın, millî devletler ve milliyetçilik asrı olacağı bir kez daha yaşanarak öğrenilmiştir. Günümüzün küresel şartları, millî devletin olgunlaşma sürecine uygun, millî çıkarların vazgeçilmezliğini gözeten yeni realist birlikteliklerin kurulmasını gerektirmektedir.

Küresel kaos ortamında Türkiye, giderek öne çıkan büyük bir bölgesel ve küresel aktör olarak emin ve kararlı adımlarla ilerlemektedir. Günümüzün kaotik şartlarında Türkiye; bağımsız, barışçı ama caydırıcı savunma ve güvenlik anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Türkiye’nin; belirlediği büyük hedeflerine ulaşabilmesi için, öncelikle kendi sınırları içinde bir ve bütün kalması elzemdir. Millî devlet yapısını kalıcı kılmak içinse terörle mücadelenin aman vermeden sürdürülmesi ve terörün bitirilerek bin yıllık toplumsal barışın kalıcı surette egemen kılınması şarttır.