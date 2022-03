MHP’den "Asil Türk atlarının soyları korunsun" teklifi

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Türk milletinin yetiştirdiği birçok at cinsinin genlerinin korunamamasından dolayı yok olduğunu belirterek, “Bugün, Türk atı ya da ‘Türkmene’ adıyla bilinen atın en yakın torunu Ahal Teke’dir. Oğuz Kaan’ın Alacası, Alparslan’ın Aktolgalısı gibi asil Türk atlarının soylarının korunması, dünyaya yeniden Türk atının marka olarak sunulması amacıyla Bitlis’in Ahlat ilçesine ülkemizin en büyük at harasının yapılması talebimizdir” dedi.

“At, tarihte ilk defa üç bin yıl önce Türkler tarafından evcilleştirilmiştir. Türk’ün kanadı olan at, savaşta ve normal yaşamda önemli yere sahip olmuştur. Anadolu’nun fethinden Viyana kapılarına kadar at, Türk’ün kanadı, yoldaşı ve silahıdır. Bugün, Türk atı ya da ‘Türkmene’ adıyla bilinen atın en yakın torunu Ahal Teke’dir. Türk milletinin yetiştirmiş olduğu birçok at cinsi maalesef genlerinin korunamamasından dolayı yok olmuştur. Oğuz Kaan’ın Alacası, Alper Tunga yiğitlerinin yoldaşı, Alparslan’ın Aktolgalısı gibi asil Türk atlarının soylarının korunması, çoğaltılması, dünyaya yeniden Türk atının marka olarak sunulması amacıyla Bitlis’in Ahlat ilçesine ülkemizin en büyük at harasının yapılması Tarım Bakanımızdan talebimizdir.”