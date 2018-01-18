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MHP Demre ilçe yönetimi feshedildi

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- MHP genel merkezi Antalya'nın Demre ilçe yönetimini feshetti

18 Ocak 2018 13:29

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- MHP genel merkezi Antalya\'nın Demre ilçe yönetimini feshetti. İlçe Başkanı Alim Atabey, oğlunun sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakacağını defalarca il yönetimine bildirdiğini belirterek, \"Saygılı olarak görevi bırakmaya çalıştık. Ama MHP genel merkezi bizi görevden uzaklaştırdı. Canları sağ olsun\" dedi.
MHP Demre ilçe yönetimi, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzasıyla gönderilen yazıyla feshedildi. Yazıda, \"Parti tüzüğümüzün 52 ve 54\'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34\'üncü maddesine göre Antalya Demre ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir\" denildi.
\"SAYGILI OLARAK GÖREVİ BIRAKMAYA ÇALIŞTIK\"
Görevden alınan İlçe Başkanı Alim Atabey, oğlunun sağlık sorunları nedeniyle MHP Demre ilçe başkanlığını bırakacağını, bu nedenle partiyi teslim almaları konusunda defalarca il yönetimiyle görüştüğünü söyledi. Atabey, şöyle dedi:
\"Partinin anahtarlarını ve karar defterlerini 15 Ocak 2018 Pazartesi günü MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna\'ya teslim ettim. Yönetim kurulundaki birçok arkadaşımız zaten partiden istifa etmişti. 18 Ocak 2015 tarihinde yapılan kongreyle başkan seçildim. MHP il yönetimi 2017 yılında yapılması gereken olağan kongreyi yapmadı. Biz saygılı olarak görevi bırakmaya çalıştık. Ama MHP genel merkezi bizi görevden alarak uzaklaştırdı. Canları sağ olsun.\"
MHP İlçe Başkanı Alim Atabey, olağanüstü kurultay sürecinde Meral Akşener için imza veren ilçe başkanlarından biriydi. En son Demre\'de yapılan İYİ Parti kuruluş toplantısına da katılmıştı.

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