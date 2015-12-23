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MHP de Başbakan Davutoğlu'nun randevu talebini kabul etti

Davutoğlu, yeni anayasa için muhalefet partilerinden randevu talep etmişti

23 Aralık 2015 16:21

MHP lideri Devlet Bahçeli de, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni anayasa, iç tüzük ve reformları görüşmek üzere randevu talebini kabul etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den da önümüzdeki hafta için randevu istemişti. MHP’den bu isteğe olumlu yanıt geldiği öğrenildi.

Buluşmanın 4 Ocak’ta saat 14:00’te gerçekleşeceği öğrenildi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ahmet Davutoğlu'nun randevu talebine olumlu yanıt vereceklerini açıklamıştı.

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