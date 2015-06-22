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MHP: Çözüm süreci devam edebilir ama tek şartla...

MHP lideri Bahçeli'nin danışmanı Metin Özkan, koalisyona senaryolarına ilişkin konuştu

22 Haziran 2015 17:18

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin danışmanı Metin Özkan, MHP'nin de anaların ağlamasına karşı olduğunu ancak "kırmızı çizgileri bulunduğunu" açıkladı. Buna göre MHP'nin süreç için tek şartı PKK'nın silah bırakarak masaya oturması.

Radikal'in haberine göre Metin Özkan, koalisyon iddialarını NTV canlı yayınında cevapladı.

Özkan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Bakanlıklar verildi, görüşmeler yapıldı iddası kesinlikle yapılmadı. Yapılan haberlerin hepsi asılsızdır.

MHP analar ağlasın istemiyor. Doğudaki kardeşlerimizin üstünde PKK'nın tehdidi kalsın istemiyoruz. Çözüm mutlaka istenen bir şey ama MHP'nin kırmızı çizgileri var. Terör örgütü mutlaka silahı bırakacak, devletle masaya otururken kesinlikle şartı olmayacak.

Bu ülkede Sayın Öcalan diyen Selahattin Demirtaş'la nasıl koalisyon kurabiliriz. Bu ülkenin emniyet müdürünü tokatlayan HDP milletvekili. Bizim onlarla bir araya gelmemizi isteyenler PKK sempatizanıdır. 

Bu ülkede ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek diye söz verdik. 

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