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MHP: CHP-HDP ittifakına üzülürüz

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP, HDP ile ittifak yaparsa buna üzüleceğini ancak şaşırmayacağını söyledi

13 Nisan 2018 18:35

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye henüz normalleşmiş değil. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele süreci devam ediyor. O yüzden OHAL'in en azından bir dönem daha uzatılmasını MHP olarak destekleyeceğiz" dedi.

MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ile birlikte Suriye Türkmen Meclisi üyelerini MHP Grup Toplantı Salonu'nda kabulu sırasında konuşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, OHAL'in uzatılmasına ilişkin  Çarşamba günü TBMM'de görüşülecek olan teklifle ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye henüz normalleşmiş değil. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele süreci devam ediyor. O yüzden OHAL'in en azından bir dönem daha uzatılması konusunu biz MHP olarak destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacıdır bu. Hiç kimse OHAL'in uzatılmasından mutlu olacak değil, ancak bu bir ihtiyaç. İnşallah bir an evvel bu ihtiyaç da ortadan kalkar diye ümit ediyoruz."

Usta, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, HDP ile seçim ittifakı konusundaki  açıklamalarına ilişkin de "Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terörü destekleyen ve terörle arasına hiçbir mesafe koymayan bir siyasi parti ile ittifak kurmasını doğru bulmayız" dedi.

Özellikle son dönemde CHP ile HDP'nin politikalarının birbirine son derece yakın olduğunu ileri süren Usta, "Böyle bir ittifak kurulursa da buna üzülürüz ancak şaşırmayız. Çünkü son zamanlarda bir çok konuda birlikte hareket ediyorlar zaten." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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