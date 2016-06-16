MHP Çağrı Heyeti'nden kurultay öncesi bilgilendirme toplantısı

MHP Çağrı Heyeti, kurultay ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla yarın saat 15.00'te kurultayın toplanacağı Büyük Anadolu Oteli'nde basın toplantısı düzenleyecek.

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan bir açıklama yaparak, Çağrı Heyeti’nin belirlediği 19 Haziran’da düzenlenecek tüzük kurultayına katılacağını açıkladı. Okutan, “Tabanın ve milletin iradesine karşı siyaset yapılmaz, sadece saygı duyulur ve tereddütsüz uyulur” dedi.

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, 19 Haziran'da iç tüzük değişikliği yapılması gerektiğini söylemiş, bu değişikliğin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 10 Temmuz'daki genel başkan seçiminin yapılacağı olağanüstü kongrenin gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

Ayrıntılar geliyor...