MHP Çağrı Heyeti Başkanı serbest bırakıldı

Nisan ayında Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Kurultay Çağrı Heyeti Başkanlığı’na atadığı eski MHP Aksaray İl Başkanı Avukat Ayhan Erel, gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Erel, heyette, Meral Akşener'in temsilcisiydi.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin MHP'nin Kurultay Çağrı Heyeti Başkanı olarak ilan ettiği Aksaray eski il Başkanı avukat Ayhan Erel, ‘Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ (FETÖ/PDY) soruşturması iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Erel ve onunla birlikte gözaltına alınan avukat Davut Menki savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Erel, çağrı heyetinde Meral Akşener'in temsilcisiydi.

Erel ile birlikte daha önce il başkanlığı yapan avukat Davut Menki ve avukat Cihat Satılmış da gözaltına alınmıştı.

Ayhan Erel, geçen şubat ayında MHP MYK tarafından Aksaray il teşkilatı kapatılarak görevden alınmıştı.