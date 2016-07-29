T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP Çağrı Heyeti Başkanı serbest bırakıldı

Erel, çağrı heyetinde Meral Akşener'in temsilcisiydi

29 Temmuz 2016 12:00

Nisan ayında Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Kurultay Çağrı Heyeti Başkanlığı’na atadığı eski MHP Aksaray İl Başkanı Avukat Ayhan Erel, gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Erel, heyette, Meral Akşener'in temsilcisiydi.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin MHP'nin Kurultay Çağrı Heyeti Başkanı olarak ilan ettiği Aksaray eski il Başkanı avukat Ayhan Erel, ‘Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ (FETÖ/PDY) soruşturması iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Erel ve  onunla birlikte gözaltına alınan avukat Davut Menki savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Erel, çağrı heyetinde Meral Akşener'in temsilcisiydi.

Erel ile birlikte daha önce il başkanlığı yapan avukat Davut Menki ve avukat Cihat Satılmış da gözaltına alınmıştı.

Ayhan Erel, geçen şubat ayında MHP MYK tarafından Aksaray il teşkilatı kapatılarak görevden alınmıştı.

ETİKETLER

MHP Çağrı Heyeti BaşkanıAyhan ErelserbestMeral Akşener

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24