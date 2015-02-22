MHP: Bundan sonra her sıkıştığınızda hangi vatan toprağını satacaksınız?

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Semih Yalçın, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nun yerinin değiştirilmesi operasyonunu eleştirerek, “Bize göre bu bir vatan toprağının terk edilip boşaltılmasından başka bir şey değildir” dedi. Aklımıza bundan sonra her risk görüldüğünde, her sıkışıldığında hangi vatan toprağının sırada olduğu gerçeği geliyor" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi il kongresine katılmak üzere karayolu ile Tokat’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir otelde düzenlenen programda Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nun yerinin değiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonla ilgili soruları cevapladı. Yalçın, “Bize göre bu bir vatan toprağının terk edilip boşaltılmasından başka bir şey değildir. Yani hükümet oradaki tarihi bağlarımız olan bir toprak parçasını bırakıp terk etmek zorunda kalmıştır. Sebep ne olursa olsun, risk ne olursa olsun, bu ülkenin silahlı kuvvetleri, bu ülkenin hükümeti bu toprağı korumak gibi bir mecburiyeti vardır. Aklımıza bundan sonra her risk görüldüğünde, her sıkışıldığında hangi vatan toprağının sırada olduğu gerçeği geliyor. Bizi üzüntüye sevk ediyor. Fevkalade yanlış bir operasyon" dedi.

Yalçın ayrıca TBMM’de devam eden iç güvenlik paketi yasası görüşmeleri ile ilgili sorulara da şöyle cevap verdi:

“İç Güvenlik Paketi, Milliyetçi Hareket Partisi kabul edilemez olarak izah edilmiş ve açıklanmıştır. Bu paketle birlikte ülkede jandarma ve emniyet teşkilatı iktidarın kolluk kuvveti milis gücü haline gelmeye başlamıştır, istenen budur. Bir anlamda kaçak saray mukimini ve onun oluşturduğu aveneleriyle de birlikteki saadet zincirini korumaya yönelik bir kanundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla çıkmaması için Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar mücadele edecektir”



