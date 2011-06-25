MHP, boykota soğuk

T24 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, tutukluyken partisinden İstanbul Milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye talebinin reddedilmesiyle ilgili MHP Grubunun tavrına yönelik, ''TBMM'nin mutlaka sağlıklı çalışmasının gereğine inanıyorum'' dedi.



Tuğrul Türkeş, milletvekili kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



''Balyoz Davası'' kapsamında tutuklu yargılanırken MHP'den İstanbul Milletvekili seçilen Engin Alan'ın tahliye isteminin reddedilmesinin ardından MHP Grubunun nasıl tavır alacağı yönündeki bir soru üzerine Türkeş, ''Ben, TBMM'nin mutlaka sağlıklı çalışmasının gereğine inanıyorum'' dedi.



''CHP'nin Meclis boykotunu gündeme getirdiğinin'' ifade edilmesi üzerine Türkeş, ''MHP'nin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum'' diye konuştu.



Türkeş, bir başka soru üzerine, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bu kararları adaylık sürecinde vermesinin daha doğru olacağını belirterek, ''Seçilenin hakkını men etmesi kamuoyu vicdanını yaralıyor'' dedi.



''Hele bir seçilsin de sonra bakayım'' yaklaşımının doğru olmadığını belirten Türkeş, ''Bu kişilerin seçilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu görülüyordu. YSK'nın da bunu biliyor olması gerekirdi. Seçim yapılıp oy tasnifinden sonra karar vermek kamuoyu vicdanını yaralıyor'' diye konuştu.



Bir gazetecinin ''Devlet Bakanı Faruk Çelik 5 gün hapiste yatan kardeşi için 'bunun hesabını kim verecek' dedi. Hakkında kesin karar olmadan yıllarca kişiler var'' sözleri üzerine, ''Bunları hesabını sorulması gerekiyorsa önce iktidardan sorulması lazım. Sayın Faruk Çelik, kendisinin de içinde bulunduğu kabineye konuyu getirirse yararlı olur'' dedi.



Bu dönem, kardeşi, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş ile siyaset yapacağının anımsatılması üzerine Tuğrul Türkeş, yetkililere sorduğunu ve kardeşinin henüz kayıt yaptırmadığını söyleyerek, kayıt yaptırmaya geldiğinde birlikte basın mensuplarının önüne çıkabileceklerini söyledi.





