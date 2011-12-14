MHP: Bizim için 13 rakamı uğurlu





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - THY uçaklarında 13 numaralı koltuk olmamasını gündeme taşıyan MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, “Onlar için uğursuz bizim için uğurlu” dediği inanışa yeni bir açıklama getirdi. Yeniçeri, “571 tarihi Peygamber efendimizin doğum tarihi. 1453 tarihi İstanbul'un fethinin tarihi. Bunların rakamsal toplamı 13 ediyor. Onlar için uğursuz olan bizim için uğurlu."

‘Numaralar uğursuz ve uğursuzlukla ilgili değil’



Füze Kalkanı hakkında basın toplantısı düzenleyen Yeniçeri, ’13 numaralı’ koltuklarla ilgili soruları yanıtladı:

"Ben numaraların uğursuzluk veya uğurlulukla alakası olduğunu düşünmüyorum. Başkalarına ait olan uğursuzluk veya buna benzer şeyler bizi bağlamaz. Biz kendi numaralarımızdan kendi değerlerimiz ile kendi kültürümüzden cevaplar aramak zorundayız. 13 rakamını bir zihniyeti sorgulamak için sordum. Yoksa numaralarla işim yok.

‘Bizim için 13 uğurlu’



571 tarihi Peygamber efendimizin doğum tarihi. 1453 tarihi İstanbul'un fethinin tarihi. Bunların rakamsal toplamı 13 ediyor. Hz İsa'yı ihbar eden Yuda'nın 13. Havari olması dolayısıyla batıda 13 rakamının uğursuz olduğuna inanılır. Onlar için uğursuz olan bizim için uğurlu. Avrupalılar ortaçağı karanlık bir çağ olarak nitelendirdi. Biz de ortaçağı karanlık bir çağ olarak nitelendiririz. Halbuki ortaçağ bizim en parlak çağımızdır. Onun için herkes kendi yaşam biçimini kendi kültürünü esas alarak sorgulamalı. Ben sadece bir zihniyeti sorguladım

