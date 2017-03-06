MHP binasına Binali Yıldırım posteri

Başbakan Binali Yıldırım'ın "MHP ile ortak 'evet' mitingi yapmamızda bir sakınca yok" açıklamasının ardından, Aydın MHP İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları binasına asılan Binali Yıldırım pankartı dikkat çekti.

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre; Devlet Bahçeli'nin görselinin bulunduğu "Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez!" yazılı pankartının altına Başbakan Binali Yıldırım'ın "Daima millet, kararımız evet" yazılı pankartı asıldı. Yıldırım'ın pankartının MHP binasına asılması ülkücülerin tepkisini çekti.