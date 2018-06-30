"MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor"

24 Haziran seçimlerinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuracağı kabinede Cumhur İttifak'ı ortağı MHP’nin bakanlık değil bürokrasideki kilit görevleri istediği iddia edildi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beştepe’de yaptıkları görüşmede masada olan yeni kabine yapısı, siyasi kulislerin de ağırlıklı gündemini oluşturuyor. Kabinede kimlerin olacağı kadar MHP’nin kabinede temsil edilip edilmeyeceği diğer bir tartışma başlığı. Edinilen bilgilere göre, MHP, yeni dönemdeki konumunu, “Devlette etkin görevler ve Meclis çalışmalarında ağırlıklı rol” olarak tanımladı.

Kabinede MHP yok

Bu çerçevede TBMM’de oluşturulacak ve ittifak ortaklarından milletvekillerinin yer alacağı komisyonun yasaların ön hazırlıklarını yapması ve üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra gündeme getirilmesi mutabakata varılan ilk konulardan oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim değerlendirmesinde kullandığı “Partilerinin TBMM’de denge ve denetleme görevini yapabilmesi için güçlü bir grup kurdukları” sözlerine uygun bir yol haritası belirlediği kaydedildi.

Kabinede ise MHP’li isimlerin bakan olarak yer almayacağı ancak bu kökenden gelen ya da bu siyasete yakınlığıyla bilinen isimlerin görevlendirilebileceği bildirildi. MHP’nin kabinede icraattan ve sonuçlarından doğrudan sorumlu olacak bir pozisyon yerine devletin kritik görevlerinde bulunmayı önemsediği öğrenildi.

Bu çerçevede başta Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı olmak üzere icracı bakanlar ve üst kurullarda görev talebi olduğu kulislere yansıdı. Ayrıca bazı bakanlıklarda bakan yardımcılığı görevlerinde de MHP’li isimlerin olabileceği ifade edildi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin dünkü haberi MHP’in stratejisine örnek oluşturuyor. Haberdeki iddiaya göre MHP YÖK’ü istedi, AKP de buna sıcak baktı.

"Erdoğan MHP’nin vasiliğine razı olmayacak"

MHP’nin seçimlerden önce başlayan seçim sonrası dozu yükselen ve görevden alınan Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan’ın “Bundan sonra Meclis’te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek o olacaktır” sözleriyle simgelenen görev tanımının Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’de yaratacağı rahatsızlığın da altı çiziliyor. Yeni yapılanma konuşulurken “Erdoğan’ın MHP’nin vasiliğine razı olmayacağı, yürütme erkini paylaşmayacağına” kesin gözüyle bakan siyasiler, MHP’nin ve Genel Başkanı Bahçeli’nin, bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan’ın açıklamasının hemen ardından görevinden alınmasının MHP’nin bu hassasiyetlerin farkında olduğunu gösterdiği konuşuluyor. AKP kulislerinde de MHP’nin seçim sonuçlarında “sağlayamadığı katkıdan” daha fazla bir görevlendirme ile onore edilmesinin gerekmediği yorumları dile getiriliyor.