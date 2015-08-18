MHP: Bahçeli '4 şartı kabul edin elimi değil gövdemi taşın altına sokarım' dedi, Davutoğlu kabul etmedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP ve MHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasına ilişkin açıklama yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “Koalisyonla alakalı Sayın Genel Başkanım dün bu maddeleri lütfen kabul edin, uzlaşalım, ben yine ifade ettiğim gibi elimi bu işin taşın altına hatta gövdemi bu işin altına koyarım” dediğini ancak Davutoğlu’nun bunu kabul etmediğini aktardı.

ANKA Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Yalçın, hükümet kurma görevinin CHP’ye verilmesi ve CHP’nin kuracağı bir azınlık hükümeti ihtimaline ilişkin, “Böyle bir şey vaki olduğunda MHP cevabını verecektir ama bugün değil, ortada hiçbir şey yok daha” derken, “Her siyasi partiyle görüşüyoruz, HDP hariç” dedi.

Yalçın, TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AKP ile dün yapılan koalisyon görüşmesine ilişkin Yalçın, “Biz 4 maddemizi öncelikli olarak ifade ettik. Bana göre o 4 maddeyi kabul edemediler, sıkıntı oradan kaynaklandı” değerlendirmesini yaparak şöyle devam etti:

“Koalisyonla alakalı Sayın Genel Başkanım dün bu maddeleri lütfen kabul edin, uzlaşalım, ben yine ifade ettiğim gibi elimi bu işin taşın altına hatta gövdemi bu işin altına koyarım dedi. Yaklaşım buydu. Bu yaklaşım sonrasında Sayın Davutoğlu’nun buna olumlu cevap verebilmesi lazım, bunu yapamayacağını söylediğinde de koalisyon ihtimalinin veya böyle bir zeminin oluşmadığı görüldü.”

Hükümet kurma görevinin CHP’ye verilmesi ve CHP’nin kuracağı bir azınlık hükümeti için MHP’nin tavrının ne olacağına ilişkin soruya Yalçın, “Siyasette daha ortada hiçbir şey yokken farazalar üzerinden bize hüküm verdiriyorsunuz, henüz Sayın Davutoğlu görevini teslim etmedi. Sayın Kılıçdaroğlu’na görevin verilip verilmeyeceği de daha belli değil yani Sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi ısrarla seçime doğru götürüyor. Bu soruya bugün cevap vermek çok zor. Böyle bir şey vaki olduğunda MHP cevabını verecektir ama bugün değil, ortada hiçbir şey yok daha. Sayın Kılıçdaroğlu’na görev yok, şimdiden bu konuya bu şekliyle yaklaşmak biraz yanlış olur. Bu durum ortaya çıktığında böyle bir talep oluştuğunda ancak size net cevap verebiliriz, bugün imkansız” dedi.

'Her siyasi partiyle görüşüyoruz HDP hariç'

“CHP ile görüşür müsünüz?” sorusuna da Yalçın, “Her siyasi partiyle görüşüyoruz, HDP hariç, niye görüşmeyelim. Bizim bütün siyasi partilere kapımız açık. Siyaset yapıyoruz, bir siyasi partiye kapalıyız, onun da temel sebebi belli” dedi.