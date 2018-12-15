MHP, Aydın'dan da çekildi

MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın’ın adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Yeniçağ'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı değişti. İki lider arasındaki görüşmede Aydın'da önceki yerel seçimde oyu daha fazla olduğu için adayın AKP'den olması kararlaştırıldı. Bu gelişme sonrasında MHP, daha önceden ismini açıkladığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ı geri çekti.

Çekilme bilgisi il başkanlığına ulaştı

Kutlu dava yolunda MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin emrinde olduklarını vurgulayan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, il gündemini meşgul eden adaylık bilmecesine son noktayı koydu. 2,5 yıldır Büyükşehir Aday Adayı olarak seçim çalışması yapan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından da geçtiğimiz ay ismi açıklanarak resmi olarak adaylığı kesinleşen Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın geri çekildiği belirtildi. Cumhur ittifakı görüşmeleri gereği Aydın’da AK Partili bir aday ile gidileceğini vurgulayan MHP İl Başkanı Pehlivan; “Milliyetçi Hareket Partisi olarak Aydın Büyükşehir adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Germencik Belediye Başkanımız sayın Ümmet Akın'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen Cumhur ittifakı görüşmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. MHP Genel Başkanı Liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in emrinde, Aydın ve hemşehrilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Aydın kazansın"

Ümmet Akın’ın gönüllere taht kurduğunu vurgulayan Pehlivan; “‘Türkiye’ ve ‘Büyük Türk Milleti’ için büyük önem arz eden Cumhur İttifakının yarınlar için güçlü kılınması konusunda her dava arkadaşım; ülkücüye yakışır şuur içinde hareket etmektedir, etmeye de devam edecektir. Önce ülkem, sonra partim ilkesi Miliyetçi-Ülkücü hareket için söylemden daha ötesi bir şuur halidir. Kutlu davamıza, partimize yakışır çalışmaları ile hemşehrilerimizin gönlünde taht kuran sayın Ümmet Akın Başkanımız ile nice zaferlere ulaşacağımıza olan inancımı da belirtmek istiyorum. İl başkanlığımız ve on yedi ilçe teşkilatımız ile Cumhur İttifakının Aydın ilinde güçlü şekilde tecelli etmesi için çalışacağız. Cumhur İttifakı-Millet Aklı ile; Aydın kazansın. Aydınlı kıymetli hemşehrilerim kazansın. Türk Milleti kazansın” ifadelerini kullandı.