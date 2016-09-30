T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP Aydın il yönetimi feshedildi

Görevine son verilen MHP Aydın İl Başkanı Cem Akbudak, 1 Kasım seçimleri sonrası MHP'de değişim isteyenler arasında yer almıştı

30 Eylül 2016 22:53

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanlık Divanı’nın aldığı karar uyarınca MHP Aydın il yönetimi feshedildi.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzalı yazınınAydın Valiliği’ne ulaştığı belirtildi. Yazıda MHP Aydın İl Başkanlığı'nın feshedildiği, yeni görevlendirmenin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi. Diğer yandan MHP Aydın yönetiminin karar defterleri ve il binasının anahtarlarını teslim almak üzere belirlenen isimlerin parti binasına gideceği öğrenildi.

Görevine son verilen MHP Aydın İl Başkanı Cem Akbudak, 1 Kasım seçimleri sonrası MHP'de değişim isteyenler kervanına katılmış, genel merkezin kurultaya gitmemesi halinde parti tabakasının kurultayda direneceği mesajını vermişti.

 

MHP Genel Merkezi, Aydın disiplin kurulunu feshetti

 

MHP Genel Merkezi, görevden alınan MHP Aydın İl Teşkilatıyla birlikte MHP Aydın İl Disiplin Kurulu'nu de fesih etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli teşkilatında ihraçları istenen 20 ismin durumu çıkmaza girdi. MHP Genel Merkezi tarafından eski milletvekili Salih Erbeyin, eski il başkanları İbrahim Ekiz, Zafer Kaplan ve Yasin Öztürk, Buldan eski Belediye Başkanı Temel Başbuğ, Arif Solak, Öztürk Taşdan, Fikret Karatepe, Veli Çıtışlı, Orhan Karakuzu, Muhammet Aydoğdu, Uğur Şimşek, Ayşe Tuğba Temel, Ali Semerci, Kürşat Gençoğlu, Bilal Akgün, Şerafettin Büyükçam, Roşirevan Çekiç, Halit Çekiç ve Fatih Coşkun’un aralarında bulunduğu 20 kişi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

MHP Genel Merkezi, 20 kişinin sevk edildiği Aydın İl Disiplin Kurulu’nu da feshetti. MHP Denizli teşkilatında disiplin kurulu olmadığı için ihraç ile ilgili kararı MHP Aydın İl Disiplin Kurulunun vermesi bekleniyordu. Ancak parti genel merkezi bugün il disiplin kuruluyla birlikte Aydın il yönetimini görevden aldı.

Bu arada Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzalı Aydın Valiliği’ne ulaşan yazıda, MHP Aydın İl Başkanlığı'nın feshedildiği, yeni görevlendirmenin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.

 

ETİKETLER

mhpaydınfeshedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24