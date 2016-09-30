Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanlık Divanı’nın aldığı karar uyarınca MHP Aydın il yönetimi feshedildi.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzalı yazınınAydın Valiliği’ne ulaştığı belirtildi. Yazıda MHP Aydın İl Başkanlığı'nın feshedildiği, yeni görevlendirmenin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi. Diğer yandan MHP Aydın yönetiminin karar defterleri ve il binasının anahtarlarını teslim almak üzere belirlenen isimlerin parti binasına gideceği öğrenildi.

Görevine son verilen MHP Aydın İl Başkanı Cem Akbudak, 1 Kasım seçimleri sonrası MHP'de değişim isteyenler kervanına katılmış, genel merkezin kurultaya gitmemesi halinde parti tabakasının kurultayda direneceği mesajını vermişti.

MHP Genel Merkezi, Aydın disiplin kurulunu feshetti

MHP Genel Merkezi, görevden alınan MHP Aydın İl Teşkilatıyla birlikte MHP Aydın İl Disiplin Kurulu'nu de fesih etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli teşkilatında ihraçları istenen 20 ismin durumu çıkmaza girdi. MHP Genel Merkezi tarafından eski milletvekili Salih Erbeyin, eski il başkanları İbrahim Ekiz, Zafer Kaplan ve Yasin Öztürk, Buldan eski Belediye Başkanı Temel Başbuğ, Arif Solak, Öztürk Taşdan, Fikret Karatepe, Veli Çıtışlı, Orhan Karakuzu, Muhammet Aydoğdu, Uğur Şimşek, Ayşe Tuğba Temel, Ali Semerci, Kürşat Gençoğlu, Bilal Akgün, Şerafettin Büyükçam, Roşirevan Çekiç, Halit Çekiç ve Fatih Coşkun’un aralarında bulunduğu 20 kişi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

MHP Genel Merkezi, 20 kişinin sevk edildiği Aydın İl Disiplin Kurulu’nu da feshetti. MHP Denizli teşkilatında disiplin kurulu olmadığı için ihraç ile ilgili kararı MHP Aydın İl Disiplin Kurulunun vermesi bekleniyordu. Ancak parti genel merkezi bugün il disiplin kuruluyla birlikte Aydın il yönetimini görevden aldı.

Bu arada Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzalı Aydın Valiliği’ne ulaşan yazıda, MHP Aydın İl Başkanlığı'nın feshedildiği, yeni görevlendirmenin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.